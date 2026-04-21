Cântăreața și actrița Teyana Taylor este noua imagine a rujului Super Lustrous de la Revlon. Această mișcare vine la scurt timp după ce Taylor a câștigat în ianuarie un Glob de Aur pentru rolul său din „One Battle After Another”, filmul lui Paul Thomas Anderson.

O campanie cu istorie

Taylor va fi protagonista campaniei „Be Unforgettable”, o reinterpretare modernă a unei serii de reclame celebre. Aceasta face referire la campania tipărită din anii ’80, „The Most Unforgettable Women in the World Wear Revlon”, care a inclus nume uriașe precum Christy Turlington, Cindy Crawford, Oprah Winfrey și Liza Minnelli. V-ați gândit vreodată cât de puternic era acel mesaj atunci?

Declaratiile oficiale

Iar entuziasmul este mare în tabăra Revlon. „Suntem atât de încântați să colaborăm cu Teyana, în timp ce ne concentrăm pe modernizarea moștenirii noastre iconice ‘Be Unforgettable’ printr-un talent care întruchipează definiția de astăzi a farmecului, reprezentând încrederea feroce și exprimarea de sine”, a declarat Dana Medema, președintele Revlon pentru America de Nord.

Recomandari Spitalele sunt la un pas de transformare! Chinezii au creat un lipici revoluționar care vindecă fracturile în doar 2 minute

La rândul ei, Teyana Taylor a adăugat: „Revlon a susținut întotdeauna femeile care își definesc propriul drum, așa că a păși în acest nou capitol al ‘Revlon Be Unforgettable’ este o onoare”.

Cifrele din spatele brandului

Dar, dincolo de imagine, hai sa vedem și cifrele. Revlon Group Holdings LLC este a 24-a cea mai mare companie de beauty din lume, conform listei anuale Top 100 realizată de WWD Beauty Inc. Veniturile sale din 2025 au crescut cu 3%, ajungând la 2,06 miliarde de dolari, o revenire importantă după ce în anul precedent înregistraseră o scădere de 3%. Compania se află sub conducerea directorului executiv Michelle Peluso (numită în funcție în octombrie 2024) și pare să fie pe un trend ascendent.

Un ruj iconic si o noua strategie

Rujul Super Lustrous, care costă 10,99 dolari, a fost lansat inițial în 1939. Astăzi, se vinde într-un ritm de aproximativ 11 unități pe minut, ceea ce înseamnă cam 16.297 de bucăți în fiecare zi.

Recomandari 58% dintre fotografi au pierdut contracte din cauza AI care le fură meseria

Cifrele vorbesc de la sine.

Medema a adăugat că Revlon „accelerează concentrarea pe consumatorii cărora le place să experimenteze cu stiluri de machiaj creative, care se potrivesc rutinelor lor de zi cu zi… ne aplecăm complet asupra culorilor îndrăznețe, expresiei jucăușe și inovației care se simte colecționabilă și virală.” Lansarea recentă a Super Lustrous Ultra, un hibrid balsam-ruj disponibil în 10 nuanțe, și extinderea francizei de machiaj Glimmer fac parte din acest efort.

Si Teyana Taylor nu este singurul nume nou din portofoliul Revlon. În februarie, brandul a adăugat-o și pe cântăreața de muzică country Megan Maroney ca ambasador global, alăturându-se actriței Madelyn Cline și modelului Ashley Graham. Alegerea lui Taylor pare să cimenteze această nouă direcție. „Fie că domină scena, regizează în spatele camerei sau modelează conversațiile despre stil, Taylor a devenit sinonimă cu autenticitatea și creativitatea neînfricată”, a declarat Erika Woods, vicepreședinte senior de marketing la Revlon.