V-ați întrebat vreodată ce produse folosesc dermatologii pentru propria piele? Am aflat secretele din spatele tenului impecabil al câtorva experți, care sunt de acord asupra unui lucru esențial: rutina de dimineață trebuie să se concentreze pe protecție, iar cea de seară pe regenerare. Hai să vedem, pe bune, ce înseamnă asta în cabinetele lor de baie.

Rose Ingleton: Apa, lămâie și un pas controversat

Rose Ingleton, medic dermatolog în New York, are o abordare surprinzătoare. Dimineața ei începe cu meditație și un pahar de apă caldă cu lămâie și ghimbir proaspăt. „Ceea ce introduci în corp are un impact major asupra sănătății tale și, adesea, se vede pe piele,” spune ea, subliniind că hidratarea este esențială.

Iar când vine vorba de curățare, lucrurile devin și mai interesante. Dr. Ingleton sare peste demachiantul de dimineață și folosește doar un strop de apă. De ce? „Nu vreau să îndepărtez produsele minunate de îngrijire pe care le-am aplicat cu o seară înainte,” explică ea. După acest pas, aplică serul Future Bright Dark Spot Vitamin C de la brandul propriu, Rose Ingleton MD, urmat de protecția solară EltaMD UV Clear Tinted Face Sunscreen SPF 46. „Un ser antioxidant urmat de un SPF în fiecare dimineață poate îndepărta radicalii liberi și poate preveni daunele provocate de soare, în special cele invizibile, prezente chiar și în zilele înnorate.”

Recomandari Produse cosmetice pe care dermatologii NU le folosesc

Seara, în schimb, este un ritual complet. „Este timpul meu dedicat îngrijirii personale,” mărturisește medicul. Ea folosește demachiantul SuperFruit Gentle Brightening Cleanser, apoi alternează între serul SkinMedica TNS Recovery Complex și crema SkinCeuticals Retinol, încheind cu crema hidratantă Signature Moisturizer, ambele de la brandul său.

Tiffany Clay: Lupta cu tenul gras și petele pigmentare

În Atlanta, Dr. Tiffany Clay își începe ziua cu Glytone Mild Gel Cleanser. „Îmi place acest produs pentru că nu îmi usucă pielea,” spune ea. Pentru că tenul ei tinde să devină uleios, folosește serul cu acid hialuronic SkinMedica HA5 Rejuvenating Hydrator. „Pielea mea tinde să devină uleioasă pe parcursul zilei, iar acest produs îmi oferă hidratarea de care am nevoie fără să par prea lucioasă.”

Urmează un ser cu vitamina C, Revision Skincare C+ Correcting Complex 30%. „Este un antioxidant care corectează și daunele provocate de lumina albastră HEV,” explică Dr. Clay. La capitolul protecție solară, alternează între Senté Invisible Shield Full Physical și Glytone Hydra Lipid UV Mineral Sunscreen. Motivul? „Nu lasă o peliculă albă pe pielea mea, ceea ce ador.”

Recomandari Fig.1 Beauty aduce la Sephora produse dermatologice cu prețuri de la 26 de dolari

Seara, Dr. Clay optează pentru o dublă curățare cu Skinfix Barrier+ Foaming Oil Cleanser și Revision Skincare Gentle Cleansing Lotion. Apoi aplică Arazlo (un retinoid pe bază de rețetă). „Pentru mine, utilizarea principală [a unui retinoid] este în continuare pentru acnee,” recunoaște ea. Peste retinoid, folosește crema La Roche-Posay Toleriane Double Repair Moisturizer. Pentru a trata hiperpigmentarea, folosește Cyspera de câteva ori pe săptămână. „De obicei, încerc să folosesc acest regulator de pigment fără hidrochinonă de aproximativ trei ori pe săptămână pentru a trata și a preveni hiperpigmentarea.”

Iar pentru liniile fine, soluția este directă.

„Îmi place Dysport,” spune ea despre injectabilele pe care le folosește regulat.

Recomandari Produsele CeraVe pe care dermatologii le recomandă pentru orice tip de piele

Caroline Robinson: O rutină complexă pentru tenul mixt

Dr. Caroline Robinson, fondatoarea Tone Dermatology din Chicago, se descrie ca având un ten combinat. „Sunt predispusă la uscăciune odată cu schimbarea anotimpurilor, dar în același timp am o strălucire persistentă în zona T pe care am învățat să o accept,” spune ea. Dimineața, folosește Vanicream Gentle Facial Cleanser. „Ador un demachiant care face spumă, dar prefer ceva suficient de blând pentru uz zilnic și, datorită formulei sale fără săpun, nu îmi lasă niciodată pielea uscată.”

Pe pielea încă umedă, aplică serul hidratant de la Revision, urmat de antioxidantul C+ Correcting Complex de la aceeași marcă. Ultimul pas este protecția solară Isdin Eryfotona Ageless Tinted Mineral Sunscreen SPF 50+. Seara, ritualul începe cu o dublă curățare, folosind Avene Eau Thermal Xeracalm AD Lipid-replenishing Oil Cleanser și Neutrogena Hydro Boost Hydrating Gel Cleanser. Apoi, aplică crema de ochi Revision DEJ Eye Cream și un retinoid pe bază de rețetă, Aklief (trifaroten) 0.005%, pentru a controla erupțiile. Totul este sigilat cu o cremă bogată, First Aid Beauty Ultra Repair Firming Collagen Cream.

Corey L. Hartman: Retinoidul este cheia succesului

Pentru Dr. Corey L. Hartman din Birmingham, Alabama, demachiantul preferat dimineața este SkinCeuticals LHA Cleansing Gel. „Conține lipo-hidroxi-acizi (LHA) care sunt atrași de pielea grasă pentru o penetrare mai profundă, decongestionând porii fără a provoca uscăciune excesivă sau iritație,” explică el. Apoi, combină două tratamente: Cyspera Intensive Pigment Corrector, despre care spune că „este suficient de blând pentru a fi folosit chiar și pe pleoape și oferă o strălucire naturală pe care niciun alt produs de corectare a pigmentului nu o poate obține,” și serul SkinCeuticals Silymarin CF.

Protecția solară este non-negociabilă. „Acesta este cel mai bun produs de protecție solară pe care l-am folosit,” spune el despre Isdin Eryfotona Actinica SPF. „Nu plec de acasă fără el.”

Seara, după curățarea cu EltaMD Foaming Facial Cleanser, aplică Senté Dermal Repair Cream și apoi produsul său vedetă, Arazlo, un retinoid. El atribuie 75% din aspectul pielii sale acestui ingredient pe care îl folosește constant din 2003. Declarația sa este categorică: „Dacă aș fi forțat să aleg un singur produs pe care să-l folosesc zilnic după SPF, ar fi Arazlo, fără ezitare.”

Iar odată cu vârsta, a apărut o nouă preocupare. „Odată ce am împlinit 40 de ani, am realizat că nu mai pot ignora gâtul,” recunoaște Dr. Hartman, care folosește acum SkinCeuticals Tripeptide-R Neck Repair pentru această zonă.