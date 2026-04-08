Cristian Tudor Popescu, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din țară, a făcut o mărturisire neașteptată în emisiunea „România în Direct” de la Europa FM. În dialogul cu Cătălin Striblea, CTP a recunoscut că îi este aproape imposibil din punct de vedere fizic să rostească celebra declarație de dragoste.

O barieră aproape fizică

Întrebat direct cui i-a spus „te iubesc”, jurnalistul a oferit un răspuns complex, în stilul său caracteristic. Nu e vorba de lipsa sentimentelor, ci de o dificultate profundă în a le verbaliza în această formulă consacrată. V-ați fi gândit că una dintre cele mai ascuțite penițe din presă are o asemenea vulnerabilitate?

„Bună întrebare. Întotdeauna mi-a fost greu să pronunț aceste două cuvinte. Greu. Nu știu, fizic”, a mărturisit CTP. El a continuat explicând că, deși a trăit astfel de sentimente, cuvintele i se par pur și simplu insuficiente pentru a reda realitatea interioară.

Un poncif uzat de filme

Dincolo de blocajul personal, CTP are și o problemă, să-i spunem, de natură culturală cu această expresie. Jurnalistul consideră că „te iubesc” a devenit un clișeu golit de conținut, în mare parte din cauza folosirii excesive în filme și în cultura populară.

„clar că am avut niște sentimente înlăuntrul meu, dar aceste cuvinte am considerat că deformează, sunt o imagine palidă până la deformare a ceea ce e în interiorul meu. Plus că acest te iubesc este un poncif. Este „i love you”, „i love you too”, când aud așa ceva, filmul ăla nu are nicio treabă, e pe dinafară”, a detaliat el.

Iar concluzia sa este tranșantă.

„Poate oi fi spus, dar în generall, nu am considerat că pot să reprezinte sentimentul din interior aceste două cuvinte uzate până la urzeală”, a încheiat Cristian Tudor Popescu.

Patru divorțuri și o iubită misterioasă

Această perspectivă asupra declarațiilor de dragoste vine de la un om cu o viață personală complexă. Cristian Tudor Popescu a fost căsătorit de patru ori, fiecare mariaj încheindu-se cu un divorț. E drept că jurnalistul și-a ținut mereu viața privată departe de ochii publicului.

Dar de mai bine de 10 ani, acesta ar avea o relație cu o femeie cu 20 de ani mai tânără. Identitatea ei nu este cunoscută, singurele lor apariții împreună fiind surprinse de paparazzi de-a lungul timpului. Nu se știe cu certitudine dacă cei doi mai formează un cuplu și în prezent, discreția fiind cuvântul de ordine.

De la inginerie la fondator de presă

Poate nu mulți își amintesc, dar Cristian Tudor Popescu (născut pe 1 octombrie 1956) este la bază inginer. S-a remarcat însă ca scriitor și jurnalist după 1989, devenind o voce puternică în spațiul public.

Cariera sa în presă a început în forță. În 1991, s-a angajat la Adevărul ca redactor șef adjunct. Până la urmă, în 2004, a demisionat de acolo pentru a fonda un alt ziar important, Gândul. Astăzi, CTP poate fi auzit la Europa FM, unde realizează o emisiune alături de Cătălin Striblea, același care a și obținut de la el inedita mărturisire.