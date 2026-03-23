Anna Kournikova a pus capăt speculațiilor și a dezvăluit, în sfârșit, numele celui de-al patrulea copil pe care îl are cu Enrique Iglesias. La mai bine de trei luni de la nașterea băiețelului, fosta jucătoare de tenis a publicat o fotografie emoționantă cu întreaga familie, confirmând și numele ales pentru mezin.

Un nume romantic pentru mezinul familiei

Joi, 19 martie, sportiva în vârstă de 44 de ani a postat pe Instagram o imagine nouă cu toți cei patru copii pe care îi are cu celebrul cântăreț, acum în vârstă de 50 de ani. Imaginea îl include, fireste, și pe noul membru al familiei, născut pe 17 decembrie 2025. Iar în descriere, Kournikova a dezvăluit că ea și Iglesias au ales pentru cel mic un nume cu rezonanță romantică – Romeo.

Postarea, în care bebelușul este ținut în brațe de frații mai mari, este însoțită de numele tuturor: „Lucy+Nicolas+Mary+Romeo”.

Fotografia, publicată și de interpretul piesei „Hero”, o surprinde pe Kournikova abia vizibilă în cadru, privind direct spre cameră. E drept că discreția a fost întotdeauna punctul lor forte.

Mister total timp de trei luni

Aceasta este prima dată când cuplul, care este împreună din 2001, confirmă oficial numele mezinului. La anunțul inițial al nașterii, Kournikova a scris pe Instagram doar „My Sunshine”, alături de data de 17 decembrie. Câteva zile mai târziu, a revenit cu o fotografie cu toți cei patru copii, descrisă simplu: „My Sunshines”.

Până la urmă, au păstrat secretul destul de bine, nu-i așa?

„Cel mai frumos cadou de Crăciun”

Enrique Iglesias și Anna Kournikova formează unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri din showbiz. După 16 ani de relație au venit pe lume gemenii Lucy și Nicholas, acum în vârstă de 8 ani. A doua lor fiică, Mary, s-a născut pe 30 ianuarie 2020 și are în prezent 6 ani.

O sursă a confirmat încă din august 2025 că familia se va mări, oferind câteva detalii despre bucuria celor doi. „Anna și Enrique sunt foarte fericiți să devină din nou părinți. S-au dovedit a fi părinți foarte buni pentru cei trei copii ai lor și amândoi iubesc acest proces. Le plac activitățile și tot ce ține de creșterea copiilor”, a declarat sursa respectivă.

Mezinul Romeo, născut cu doar câteva zile înainte de sărbători, a fost descris drept „cel mai frumos cadou de Crăciun”, iar cuplul este, conform aceleiași surse, „în culmea fericirii”.

Povestea lor de dragoste a început în 2001, când s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru videoclipul piesei „Escape” (o colaborare care, iată, a durat o viață). De atunci, au rămas la fel de uniți, construind o familie numeroasă departe de ochii curioșilor.