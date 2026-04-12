Justin Bieber a revenit pe scena principală de la Coachella după o pauză de patru ani, cu un show programat la 11:25 p.m. Artistul canadian a avut o singură întrebare pentru zecile de mii de fani, pe care a repetat-o de mai multe ori pe parcursul concertului: „De cât timp sunteți alături de mine?”

Întoarcerea după 4 ani de pauză

Apariția sa a venit după anularea turneului mondial Justice din cauza problemelor de sănătate și o perioadă în care s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a se concentra pe rolul de tată. Așa că entuziasmul a fost la cote maxime, dar și emoțiile. În mulțime, înainte de începerea concertului, fanii se întrebau nerăbdători: „Crezi că o să cânte ‘Baby’?”.

Alte întrebări pluteau în aer: „Pe cine crezi că o să aducă pe scenă?” și „Unde o să fie Hailey?”.

Un show între nou și vechi

Și a apărut aproape la timp.

Îmbrăcat într-un hanorac roz supradimensionat și pantaloni scurți largi, ambele de la brandul său, SKYLRK, Bieber a început singur pe scenă cu una dintre noile sale piese, „All I Can Take”. Au urmat apoi alte piese de pe albumele sale recente, Swag și Swag II, precum „Speed Demon” și „Go Baby”. Iar în timpul piesei „Everything Hallelujah”, camera s-a oprit pe soția sa, Hailey Bieber, care privea cu drag și cânta din public. Artistul i-a dedicat și câteva versuri: „Hailey, iubito, Hallelujah… baby Jack Hallelujah…”.

Karaoke pe YouTube cu hiturile vechi

Dar cum rămâne cu mega-hiturile care l-au consacrat? Ei bine, aici lucrurile au luat o turnură neașteptată. Așezat pe scenă cu laptopul în față, Bieber a început să deruleze pe YouTube propriile sale piese vechi, într-un fel de sesiune de karaoke improvizată. A fost, pe bune, un moment genial.

Așa a cântat, alături de public, fragmente din „Sorry”, „Never Say Never” și, fireste, „Baby”. Pe unele le-a interpretat cu entuziasm, cum a fost cazul „What Do You Mean”, care a făcut mulțimea să sară în sus. La altele, precum „Sorry”, a lăsat fanii să cânte aproape singuri. A fost o modalitate relaxată și amuzantă de a le oferi fanilor exact ce voiau, amintind de vremurile în care toți îl descopeream pe YouTube, la rezoluție 360p (conexiunea la internet a avut ceva probleme pe scenă, dar asta a contribuit la atmosferă).

„E atââât de sexy,” i-a șoptit o fată prietenei ei în spatele meu.

Invitați speciali și marfă de 212 dolari

Între piese, Bieber s-a pierdut într-o călătorie pe internet, urmărind meme-uri vechi precum „double rainbow” sau clipul recent în care îi spune unui paparazzo „nu-ți pică fisa că eu îmi văd de treabă”. Replica a devenit atât de iconică încât a ajuns pe produsele oficiale de la Coachella. Fanii au putut cumpăra hanorace și tricouri verde-neon cu acest citat.

Alte articole includeau un tricou cu mesajul „Future Mrs. Bieber”, un maiou cu o imagine a sa la bustul gol arătând degetul mijlociu și pantaloni scurți de sport roz pe care scria simplu „Swag”. Prețurile nu au fost mici, un fan declarând că a cheltuit 212 dolari pe câteva piese înainte de concert. Pe scenă au urcat și invitați speciali, printre care Tems, Wizkid, Dijon, The Kid LAROI și Mk.gee, Bieber părând cel mai energic atunci când interpreta piese noi alături de colaboratori.

Un final emoționant

Spre finalul spectacolului, Bieber a renunțat la hanoracul roz și la ochelari pentru un tricou negru simplu, tăiat, revenind la piese mai lente de pe albumul Swag, precum „Yukon” și „Daisies”. Dar cel mai emoționant moment al serii a fost probabil altul. A rulat pe ecran coverul său după piesa „With You” a lui Chris Brown. La 13 ani, acela a fost începutul a tot.

Cu imaginea sa de copil pe ecran, Bieber a zâmbit și a cântat alături de el însuși, armonizând perfect. Un tată proaspăt, triumfând peste problemele de sănătate și îndoielile presei, capabil să se uite la trecutul său cu împăcare, în fața a zeci de mii de oameni. Show-ul s-a încheiat cu un foc de artificii spectaculos și un mesaj simplu: „Vă iubesc pe toți.”