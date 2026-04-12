Paris Hilton a acaparat atenția în prima zi a festivalului Coachella 2026 cu o apariție memorabilă, specifică stilului său Y2K. Vedeta a transformat trendul cizmelor negre, deja popular la eveniment, într-o declarație de stil personală, purtând o pereche de cizme cu platformă exorbitantă, modelul Camel-300 de la Demonia, care costă 133 de dolari.

Cizmele care au întors toate privirile

Modelul ales de Paris este orice, dar nu subtil. Este vorba despre cizmele Demonia Camel-300, un model până la coapse, realizat din piele vegană elastică de culoare neagră. Designul include șireturi pe aproape toată lungimea, un fermoar lateral complet, un toc gros și o platformă frontală masivă. Iar forma lor a fost deliberat exagerată, cu un vârf rotunjit și o croială care se lărgește ușor deasupra genunchiului, creând o siluetă mult mai dramatică decât alte modele de cizme negre văzute la festival.

O ținută Y2K completă

Întregul outfit, stilizat de Joey Thao, a fost un omagiu adus propriei sale istorii vizuale. Paris a purtat un top și o fustă custom, create de Sew Bardi din piese reciclate marca Von Dutch, cu logo-uri multicolore. Ținuta a fost accesorizată cu o curea cu cataramă roz cu cristale, purtată pe talie joasă. Pe bune, look-ul final a fost mai degrabă unul de club, plin de logo-uri și cu o estetică specifică anilor 2000, decât unul boem, de deșert.

Lista de accesorii a continuat în același registru extravagant: ochelari de soare Hadia Ghaleb, bijuterii suprapuse de la En Route și Laser Kitten, un choker cu strasuri și mănuși negre fără degete. V-ați fi imaginat-o altfel?

Un trend dus la extrem

Numai că apariția lui Hilton s-a distanțat clar de interpretările mai cuminți ale aceluiași trend. În timp ce alte vedete au optat pentru cizme negre, alegerile lor au fost mult mai simple. De exemplu, Alix Earle a purtat cizmele până la genunchi Hillstar de la Bared Footwear, iar Kendall Jenner a ales modelul minimalist Bente de la Ann Demeulemeester.

O diferență vizibilă.

Ambele perechi erau robuste, e drept, dar niciuna nu a atins înălțimea, grosimea platformei sau estetica Y2K evidentă a cizmelor Demonia alese de Paris. În loc să adopte trendul, ea l-a readus la excesul specific erei Von Dutch (perioada care a consacrat-o ca icon stilistic), care a definit-o la începutul anilor 2000.

Mai mult decât un festival

Prezența lui Hilton nu s-a limitat la prima zi. Vedeta s-a întors în deșert și a doua zi, atât pentru a participa la celebrul eveniment Neon Carnival, cât și pentru a-și găzdui propriul eveniment de promovare a brandului său de skincare, Parívie.