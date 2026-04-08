Paris Jackson a atras toate privirile la gala Fashion Trust U.S. Awards 2026 din Los Angeles, desfășurată marți, 7 aprilie. Vedeta a ales o ținută boho-chic, iar piesa de rezistență a fost o pereche spectaculoasă de cizme Christian Dior, scoase direct din arhivele casei de modă.

Cizmele-vedetă din colecția 2018

Alese dintr-o colecție mai veche, cizmele nu sunt o noutate absolută, dar au făcut senzație. Ele provin din colecția ready-to-wear de toamnă 2018 a brandului francez. La acea vreme, directorul de creație era Maria Grazia Chiuri (acum la Fendi), care s-a inspirat din anul 1968 pentru întreaga linie vestimentară. Modelul patchwork vibrant, care îmbină diverse modele și culori, a fost un element central al colecției respective.

Iar detaliul care face diferența este mesajul brodat direct pe material. Cizmele poartă inscripția „Peace and love Dior”. Silueta lor este una clasică, cu vârf migdalat, toc gros și o lungime până la genunchi.

O ținută boho perfect asortată

Dar cizmele nu au fost singurele piese care au ieșit în evidență. Paris Jackson le-a asortat cu o rochie mini semnată Johanna Ortiz, modelul „Vision Seeking” din colecția Micaela a brandului. Cu mâneci evazate, ciucuri, broderii și inserții din dantelă croșetată, rochia a completat perfect stilul boem. V-ați fi gândit că o geantă patchwork se poate potrivi atât de bine? Ei bine, accesoriile au inclus o poșetă mică, tot patchwork, și un set de coliere suprapuse pe trei niveluri.

Nu e prima oară când alege acest brand.

Muziciana a mai purtat o creație Johanna Ortiz (o rochie din colecția pre-fall 2025) în luna octombrie, la evenimentul Friendly House Awards Luncheon.

Echipa din spatele look-ului

Și, ca orice apariție reușită de pe covorul roșu, look-ul a fost rezultatul muncii unei echipe. Pe rețelele de socializare, Paris a ținut să mulțumească brandului Johanna Ortiz, stilistei Jessica Paster, make-up artistului Pauly Blanch și hairstylist-ului Owen Gould pentru contribuția lor.

Interesant este că, la prezentarea originală din 2018, aceste cizme fanteziste au apărut de mai multe ori pe podium. Într-una dintre variante, au fost combinate cu o rochie croșetată cu o curea în talie și un palton pufos, tip teddy.