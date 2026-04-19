Hailey Bieber a revenit în al doilea weekend la Coachella cu o manichiură ce părea simplă la prima vedere. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Modelul a ales un design plin de simboluri ascunse, un tribut adus soțului ei, Justin Bieber, realizat cu ajutorul a nu mai puțin de nouă nuanțe diferite de lac de unghii.

Semnificația secretă a fiecărei unghii

Dacă în primul weekend de festival Hailey a optat pentru unghii negre cu flori strălucitoare în întuneric, de data aceasta a ales o abordare mai subtilă, dar cu o încărcătură personală. Manichiurista Zola Ganzorigt a dezvăluit povestea din spatele designului. „Fiecare unghie în parte a avut propria sa semnificație”, a declarat ea. Cum vine asta, mai exact?

„Am ales roz cu puncte negre, reprezentând albumele Swag 1 și 2, verde cu galben inspirat de steagul brazilian și roșu cu alb inspirat de steagul canadian”, a explicat Ganzorigt. o declarație de dragoste și susținere pentru Justin, transpusă artistic pe unghii.

RecomandariHailey și Justin Bieber lansează plasturi pentru coșuri la 16 dolari

O paletă complexă de la OPI

Pentru a obține acest look, Hailey Bieber i-a prezentat lui Ganzorigt o fotografie de referință. De acolo, cele două au selectat împreună nouă oje diferite de la OPI, printre care se numără nuanțele Mod About You, Makeout-Side, Silicon Valley Girl și Blue Them All Away. E drept că pare o muncă migăloasă. Baza pentru manichiura french a fost realizată cu oja Put It In Neutral, tot de la OPI.

Un stil deja consacrat.

„Semnificația din spatele fiecărei unghii este ceea ce o face manichiura perfectă pentru Bieberchella”, a adăugat nail-artistul, folosind termenul popularizat de fani (Bieberchella) pentru a descrie prezența cuplului la celebrul festival.

RecomandariHailey Bieber surprinde la Coachella cu o manichiură florală fosforescentă

Nu e la prima manichiură tematică

Iar Hailey Bieber nu este deloc străină de astfel de alegeri calculate. V-ați fi gândit vreodată că o manichiură poate spune atâtea povești? De-a lungul anilor, modelul a demonstrat că adoră să se joace cu tematici și să-și asorteze unghiile cu evenimentele din viața ei sau cu ținutele.

Anul trecut, tot la Coachella, și-a asortat corsetul din piele vișinie semnat Mugler cu unghii ascuțite în aceeași nuanță. Alte exemple includ manichiura cu margarete și detalii din diamante pentru a celebra primăvara, unghiile bleumarin pentru a marca venirea pe lume a bebelușului Jack sau nuanțele „lemontini” și „cinnamon chrome” pentru a sărbători lansarea unui nou produs din linia sa de cosmetice.