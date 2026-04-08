Despărțirea dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc, după 10 ani de căsnicie și 15 de relație, a luat prin surprindere pe multă lume. Dar dincolo de șocul public, cea mai grea misiune a fost să le explice celor trei copii ai lor că părinții merg pe drumuri separate. Influencerița a povestit, în exclusivitate, cum a gestionat acest moment extrem de delicat.

Cum le-au dat vestea copiilor

Pentru Andreea Popescu, acesta a fost cel mai greu pas. A apelat nu doar la sfatul unui specialist, ci și la propria experiență, fiind ea însăși un copil al cărui părinți au divorțat. Iar modul în care au ales să o facă a fost unul gândit în detaliu, împreună cu Rareș, pentru a proteja cât mai mult copiii.

„M-am sfătuit cu cineva de specialitate, dar și experiența prin care am trecut, divorțul părinților mei, m-a învățat să abordez acest subiect. Am discutat și cu Rareș, ne-am pus de comun acord cum să le spunem copiilor că divorțăm, în special lui Ioachim, că e mai mare. Am avut toți trei o discuție la masă, la o prăjitură, și am discutat foarte frumos că noi îi iubim enorm pe toți și că vom fi întotdeauna o familie pentru ei, chiar dacă mami și tati vor locui în case separate”, a povestit Andreea Popescu.

Recomandari Andreea Popescu dezvăluie cine îi plătește chiria „Datorită ție pot cumpăra mâncare”

Maturitatea lui Ioachim i-a lăsat mască

Reacția a venit de unde se așteptau mai puțin. Fiul cel mare, Ioachim, a dat dovadă de o înțelegere care i-a surprins pe ambii părinți. V-ați fi așteptat la atâta maturitate de la un copil? Se pare că da.

„M-a surprins faptul că nu a pus nicio întrebare, el fiind mai mare și înțelegând mult mai bine, a avut o maturitate cu care a înțeles toată situația aceasta. I-am spus de foarte multe ori că noi îi iubim foarte mult, că ei nu au nicio vină și că vom fi mereu lângă ei, indiferent de ce situație va fi”, a mai spus influencerița.

O adevărată lecție.

Recomandari Andreea Popescu dezvăluie cum împarte custodia celor 3 copii după 10 ani de căsnicie

Pentru cei doi copii mai mici, explicațiile au fost, fireste, adaptate vârstei lor.

O relație excelentă după divorț

Și totuși, cum gestionezi o astfel de situație zi de zi, după ce vestea a fost dată? Andreea insistă că relația cu fostul soț este una foarte bună, tocmai pentru a menține un mediu stabil pentru cei mici. Cei doi pun pe primul loc bunăstarea copiilor (o misiune deloc ușoară, să fim serioși) și se asigură că aceștia nu simt nicio tensiune.

„Noi, eu cu Rareș, avem o relație foarte bună, suntem maturi, iar copiii nu văd între mine și tatăl lor vreo tensiune, vreo discuție deplasată. Din contră, suntem foarte atenți atunci când suntem în preajma lor. Încercăm să gestionăm cât mai bine situația asta”, a explicat Andreea.

Recomandari Andreea Popescu dezvăluie 4 ani de terapie după despărțirea de Rareș Cojoc

Sfatul pentru alți părinți

Trecând prin această experiență, Andreea Popescu a transmis și un mesaj pentru alți părinți care se confruntă cu o situație similară. Sfatul ei este simplu și direct, punând accentul pe responsabilitatea față de copii, dincolo de orice orgolii personale.

„Eu, ca sfat, dacă mi-aș permite să dau sfaturi, pot spune că trebuie să-ți pui copiii pe primul loc, nu orgoliile, nu supărările. Oamenii în situația asta trebuie să se gândească foarte bine la copii. Nu e vorba despre tine și el, e vorba despre ei. Copiii n-au nicio vină atunci când doi părinți vor să ia această decizie.”