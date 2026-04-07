După 15 ani de relație și 10 de căsnicie, divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a stârnit numeroase speculații. Una dintre cele mai vehiculate a fost că fostul soț îi plătește în continuare cheltuielile, inclusiv chiria apartamentului în care s-a mutat. Numai că vedeta a decis să lămurească lucrurile și a dezvăluit, pe bune, cine sunt bărbații care o ajută financiar în această perioadă.

Cine sunt, de fapt, bărbații care îi dau bani

Contrar zvonurilor, nu fostul soț este cel care îi asigură stabilitatea financiară. Andreea Popescu a clarificat într-un clip video că veniturile sale provin din munca pe care o depune în social media, alături de echipa sa. Mai exact, este vorba despre managerul ei, Robert Prioteasa, și videograful Octavian Făgăraș. Într-o filmare, vedeta i-a prezentat direct pe cei doi.

„Singurul din viața mea, singurul bărbat care îmi dă bani. Uitați-l aici! Acesta este bărbatul care îmi dă bani. Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii. Fără mișto, acesta este adevărul. Ăștia sunt bărbații din viața mea cu care produc bani. Ăsta e adevărul”, a dezvăluit Andreea Popescu.

Recomandari Andreea Popescu dezvăluie cine o ajută după divorț și cele peste 1000 de mesaje primite

Astfel, misterul pare elucidat. Nu fostul partener, ci echipa sa (formată din manager și videograf) o ajută să genereze veniturile consistente din activitatea de influenceriță, după ce a părăsit penthouse-ul de lux în care locuia.

Sprijinul prietenilor și credința în Dumnezeu

Perioada de după despărțire nu este deloc una ușoară, după cum recunoaște chiar ea. Dar Andreea Popescu nu este singură. Vedeta a mărturisit că se bazează enorm pe sprijinul prietenelor sale, dar și pe credință pentru a depăși momentele dificile.

„Am prietene foarte bune. Mi-a dat Dumnezeu prietene foarte bune, vezi cum e, pierzi pe-o parte, dar câștigi pe alta. Să știi că prin situațiile dificile în viață, nu neapărat a mea, dar prin situații dificile în viață trecem cu ajutorul prietenilor. Dumnezeu are însă cel mai important rol, nimic fără El. Ai nădejde că lucrurile se vor așeza și nu disperi, nu ajungi într-o poziție de disperare”, a declarat Andreea Popescu.

Recomandari Andreea Popescu dezvăluie cum împarte custodia celor 3 copii după 10 ani de căsnicie

Până la urmă, ce ar fi viața fără prieteni adevărați în momentele grele?

Despre Dan Alexa și viitor „O să vină și momentul”

Privind spre viitor, influencerița rămâne rezervată, dar promite mai multă deschidere la momentul potrivit, inclusiv pe subiecte sensibile, cum ar fi presupusa relație cu Dan Alexa. E drept că nu a oferit detalii concrete, însă a lăsat de înțeles că va vorbi despre tot ce s-a întâmplat, cu respect pentru toți cei implicați.

„O să vină și momentul în care voi putea fi mai deschisă, dar cu respect față de toate persoanele implicate, că nu aș avea de ce să mă scot pe mine în vreun fel sau ceva. Nu, chiar nu aș avea niciun motiv. O să vedem ce ne rezervă viitorul, mi-ar plăcea să bag un ochi pe gaura cheii să văd ce-mi rezervă viitorul, dar nu am această putere, așa că ne lăsăm surprinși. Știi că dacă te gândești că e ceva nașpa în viitor, poți să schimbi ceva, dar vezi tu… trebuie și asumare în viață”, a mai spus Andreea Popescu.