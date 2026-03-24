Lumea filmului este în doliu. Actrița Carrie Anne Fleming, pe care mulți o știu din seriale populare precum „Supranatural” sau „iZombie”, a încetat din viață la vârsta de 51 de ani, după o luptă grea cu cancerul la sân.

Confirmarea oficială a decesului

Reprezentanții actriței au confirmat că aceasta a decedat pe 26 februarie, în Canada. Lupta cu boala a fost una discretă, dar necruțătoare. „A murit în pace, cu toți cei dragi alături de ea”, a transmis purtătorul de cuvânt al lui Carrie Anne Fleming.

Iar acesta a adăugat un mesaj personal, subliniind calitatea umană a actriței. „A fost un mare privilegiu să o cunosc pe Carrie. A fost un suflet frumos și mai presus de orice, blând. I se va simți lipsa”.

Omagiul emoționant al colegului de platou

Jim Beaver, cel care l-a interpretat pe soțul ei, Bobby Singer, în serialul „Supernatural”, a publicat un omagiu pe Facebook la începutul acestei luni. Actorul și-a amintit cum s-au cunoscut pe platourile de filmare și cum s-au apropiat rapid, descoperind o coincidență incredibilă: fiicele lor aveau exact același nume. Dar dincolo de asta, legătura lor a fost una profundă.

Cum să nu lași în urmă o asemenea amintire, până la urmă? Beaver, în vârstă de 75 de ani, a descris-o pe prietena sa într-un mod memorabil. „Era o forță a vitalității, bunătății și a unei firi uimitor de bune, cu un râs extaziat și o personalitate absolut adorabilă, care părea să nu aibă un întrerupător de oprire”.

O carieră dedicată genului horror

Carrie Anne Fleming s-a născut pe 16 august 1974, în Digby, Nova Scotia. Ulterior, s-a mutat în Columbia Britanică, unde a studiat actoria la Teatrul Kaleidoscope din Victoria (și mai târziu la Kidco Theatre Dance Company), punând bazele unei cariere solide.

Și-a început parcursul în industrie cu roluri în seriale TV precum „Viper” și a apărut chiar și în filmul „Happy Gilmore”. Nu-i chiar așa simplu să te specializezi într-un gen, însă Fleming și-a găsit rapid nișa ca vedetă a producțiilor horror. De-a lungul carierei, a apărut în seriale precum „Masters of Horror”, „The Tooth Fairy” și „Bloodsuckers”. Rolurile care au consacrat-o au fost cele recurente: Karen Singer în „Supernatural” și, mai târziu, Candy Baker în „iZombie”.

A lăsat în urmă o fiică, Madalyn Rose.