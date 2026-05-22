Renate Reinsve tocmai a schimbat regulile jocului pe covorul roșu de la Cannes. Actrița a renunțat la rochiile clasice de gală pentru o ținută masculină plină de personalitate, împrumutată direct din dulapul legendarului Stellan Skarsgård.

Dar de ce ne atrage atenția un simplu schimb de haine între vedete? Gândește-te la asta ca la o declarație de stil care transcende luxul inaccesibil. Ne arată că hainele cu valoare sentimentală bat orice piesă proaspăt scoasă din cutie, o idee pe care o putem aplica foarte ușor și în propriile noastre garderobe. cine nu a împrumutat măcar o dată un sacou supradimensionat de la partener sau de la tată?

O relație specială dincolo de ecrane

Contextul face povestea și mai fermecătoare. Anul trecut, cei doi au împărțit ecranul în pelicula „Sentimental Value” a lui Joachim Trier, unde au interpretat exact un duo tată-fiică, Gustav și Nora Borg.

Iar anul acesta dinamica s-a schimbat complet pe Croazetă. Skarsgård a venit în calitate de membru al juriului festivalului. În același timp, Reinsve concurează pentru marele premiu cu noul ei film, „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu.

Detaliile unei ținute care a furat privirile

Așa cum a remarcat Vogue într-un articol publicat recent, trecerea stilistică a fost una radicală. După ce a strălucit inițial într-o rochie asimetrică Louis Vuitton la premieră, actrița a optat ulterior pentru un costum gri, la două rânduri de nasturi, semnat Ami Paris.

Imaginează-ți un look completat perfect de o cămașă din mătase brută în dungi și o cravată asortată.

O estetică ce amintește inevitabil de aparițiile iconice ale Juliei Roberts. Interesant este că Skarsgård purtase exact același costum gri la premiera filmului colegei sale. Actrița a confirmat proveniența ținutei printr-o postare plină de umor pe Instagram, unde a publicat o fotografie cu ea purtând piesele masculine.

„Încă miroase a tati.” – Renate Reinsve, Actriță

Schimbul de costume la festivaluri pare să prindă contur ca o nouă tradiție, mai ales după faimosul episod de anul trecut cu Julia Roberts și Amanda Seyfried în creații Versace. Până aflăm cine pleacă acasă cu trofeul Palme d’Or la această ediție, așteptăm să vedem ce alte vedete vor alege sustenabilitatea emoțională în fața opulenței clasice.