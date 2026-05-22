Demi Moore domină pur și simplu covorul roșu de la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, livrând o serie de ținute spectaculoase care au oprit timpul în loc. Actrița din „The Substance”, stilizată de Brad Goreski, a atras atenția publicului și a criticilor, dar nu doar prin eleganță, ci și printr-o alegere vestimentară care a împărțit internetul în două tabere complet opuse.

Dincolo de strălucirea blițurilor, aparițiile ei ne arată un lucru foarte clar despre presiunea imaginii. Vorbim despre curajul de a purta piese de avangardă și de a ignora criticile online legate de siluetă, o atitudine pe care noi, femeile, o putem adopta în viața de zi cu zi atunci când ne alegem hainele. Gândește-te la asta data viitoare când eziți să porți rochia ta preferată doar de teama părerilor celor din jur.

Până să ajungă la piesele cu adevărat dramatice, Demi ne-a obișnuit în trecut cu un stil relativ sigur, impecabil executat. Trecerea bruscă către estetica teatrală este fix mutarea care generează cele mai aprinse discuții pe rețelele sociale, mai ales când implică branduri de nișă.

Rochia roz care a împărțit internetul

Pe 16 mai, la proiecția „Paper Tiger”, vedeta a adus un dramatism major într-o rochie de bal roz aprins, semnată Matières Fécales. Creația personalizată avea un corset asimetric pe un umăr care îi îmbrățișa strâns trunchiul, o fundă enormă pe piept și o fustă voluminoasă cu straturi multiple de tul dedesubt. Iar ținuta a fost completată perfect de pantofi din satin din colaborarea mărcii cu Christian Louboutin, plus bijuterii superbe Chopard. Casa de modă a numit-o chiar „Fécales Barbie” pe Instagram, iar părul ei închis la culoare a fost coafat în valuri moi de Dimitris Giannetos.

Dar publicul nu a fost la fel de entuziasmat. Fotografiile postate de actriță au strâns rapid peste 20.000 de aprecieri, însă secțiunea de comentarii a explodat de critici dure.

„Omg rochia aia este abominabilă! Oribilă. Ce risipă de material bun și de bani.” – Comentator anonim, Instagram

Un alt utilizator a ținut să sublinieze că „doar Demi face [rochia] să arate bine, pentru că este o rochie groaznică, groaznică, oribilă”. de când am devenit toți critici de modă atât de înverșunați? Din fericire, au existat și mulți fani care au echilibrat balanța, numind-o „prințesă„, „Uimitoare” și „Barbie în viața reală”.

O schimbare radicală de look

Și lucrurile nu s-au oprit aici. Așa cum a relatat Theblast într-un material recent, actrița a devenit din nou subiect principal de discuție la premiera mondială „La Bola Negra”. Acolo a purtat o rochie albastru safir de la Self-Portrait, realizată din țesătură moiré franțuzească, cu o fundă drapată supradimensionată și o trenă impresionantă, accesorizată cu un colier strălucitor Swarovski.

Surpriza reală a serii a fost însă părul. Vedeta a renunțat la pletele ei lungi și emblematice pentru un bob chic ondulat, pe care hairstylistul l-a botezat „De-Marilyn Bob”. Fanii au lăudat masiv noul look, în timp ce alții au dezbătut intens dacă stilul scurt a fost obținut cu ajutorul unei peruci.

Atitudinea dictează stilul

Cu doar o zi înainte, la proiecția „The Man I Love”, Demi a optat pentru o rochie sirenă albă semnată Thom Browne, cu spatele gol și o panglică lungă din satin negru înfășurată în jurul gâtului. Iar la premiera „Fjord”, a schimbat din nou registrul, aducând o notă rebelă cu un top negru cu pene dintr-o colecție Gucci Cruise 2027, pantaloni negri și ochelari de soare întunecați.

„Demi ar putea fi învelită într-o pungă de hârtie și tot ar arăta uimitor.” – Admirator, Instagram

Până la finalul evenimentului de pe Croazetă, dezbaterea despre autenticitatea noului ei bob rămâne complet deschisă pe rețelele sociale. Răspunsul oficial despre folosirea unei peruci încă se lasă așteptat din partea echipei sale de styling, dar atitudinea ei absolut relaxată ne confirmă că încrederea bate orice trend trecător.