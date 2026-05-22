Alexandra Căpitănescu a reușit o performanță istorică la Eurovision 2026, aducând României locul al treilea și un record absolut de puncte. Cu piesa „Choke me”, ea a cucerit scena de la Viena și a demonstrat că talentul autentic nu poate fi trecut cu vederea.

Știi momentul ăla când muncești pe brânci, primești laude de la cei mai exigenți critici, dar parcă exact apropiații tăi te dezamăgesc? Exact asta a trăit și reprezentanta noastră, jonglând între o recenzie fabuloasă din partea presei britanice și un punctaj surprinzător de mic venit de peste Prut. Felul în care a gestionat situația ne arată o maturitate de la care avem toate ceva de învățat, mai ales când vine vorba de cum reacționăm la critică.

Complimentul suprem și prieteniile din culise

Piesa ei devenise deja virală printre tineri încă dinainte de a păși pe scena vieneză. Dar adevărata recunoaștere internațională a venit în seara finalei, când jurnaliștii străini au fost pur și simplu fascinați de energia ei. Așa cum a relatat Unica într-un material recent, BBC a descris-o pe româncă drept „Lady Gaga și Maria Callas întruchipate în stilul lui Stevie Nicks”.

„E o mare onoare și cel mai mare compliment pe care l-am primit în viața mea.” – Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României

Și dincolo de competiția acerbă, Alexandra a știut să își construiască un cerc de suport. Nu e deloc ușor să reziști presiunii unui concurs de o asemenea anvergură fără oameni faini alături, care să te înțeleagă.

„Suntem foarte apropiați cu Lavina din Serbia, cu Satoshi din Republica Moldova, ne-am înțeles foarte bine cu Alice din Albania și cu mulți alții.” – Alexandra Căpitănescu, artistă

Cum răspundem când ne simțim subapreciate

Iar aici intervine partea cu adevărat interesantă. Deși publicul a iubit-o, juriul din Republica Moldova i-a acordat doar 3 puncte. Multe dintre noi am fi luat asta extrem de personal. Numai că Alexandra a ales să privească jumătatea plină a paharului, concentrându-se pe susținerea reală primită de la oamenii de acasă.

„Nu mă afectează. fiecare om… gusturile muzicale nu se discută. Dar ce pot să zic este că mă așteptam să iau mai multe puncte de la juriul din Moldova, dar, din fericire, publicul din Republica Moldova ne-a votat, deci asta e mult mai important.” – Alexandra Căpitănescu, cântăreață

Până la urmă, atitudinea ei este o lecție excelentă de reziliență. Deși recunoaște că stresul și presiunea au fost enorme, artista spune că ar repeta experiența fără ezitare. Cum va folosi acest imens capital de imagine pe viitor și ce piese noi pregătește pentru fanii care i-au fost alături.