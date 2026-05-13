Marți seară, luminile reflectoarelor s-au aprins la Viena, Austria, pentru prima semifinală a concursului Eurovision 2026. Câte dintre voi au rămas în fața ecranelor pentru a vedea cine merge mai departe în cel mai mare show muzical european? Zece țări au reușit să obțină voturile necesare și și-au asigurat locul râvnit pentru sâmbătă.

Cine sunt primii finalisti confirmati

Să fim sincere, emoțiile sunt mereu la cote maxime când vine vorba de anunțarea rezultatelor. Anul acesta, publicul a trimis direct în marea finală zece artiști și trupe cu stiluri complet diferite.

Iată lista exactă a țărilor care au trecut de prima semifinală:

1. Grecia: Akylas – „Ferto”

2. Finlanda: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – „Liekinheitin”

3. Belgia: ESSYLA – „Dancing on the Ice”

4. Suedia: FELICIA – „My System”

5. Moldova: Satoshi – „Viva, Moldova!”

6. Israel: Noam Bettan – „Michelle”

7. Serbia: LAVINA – „Kraj Mene”

8. Croația: LELEK – „Andromeda”

9. Lituania: Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más”

10. Polonia: ALICJA – „Pray”

Momente tensionate si decizii radicale

Dar spectacolul nu a fost lipsit de controverse. Prestația artistului din Israel, Noam Bettan, a fost întreruptă în timpul semifinalei de strigăte clare din sală care cereau „stop the genocide”. Chiar și cu acest incident neașteptat, Bettan a primit suficiente voturi pentru a ajunge în finala de sâmbătă, 16 mai.

Iar lucrurile nu se opresc aici la nivel de decizii politice amestecate cu muzica. Într-un material recent publicat de Independent, aflăm că Spania, care completa în mod tradițional grupul cunoscut anterior sub numele de „Big Five”, s-a retras din concursul de anul acesta în semn de protest față de participarea Israelului.

Mic detaliu, mare diferență în dinamica show-ului.

Aparitii surpriza si reguli de calificare

Dincolo de tensiuni, prima semifinală a decurs relativ fără probleme și ne-a oferit câteva momente de pus în ramă. Pe scenă au urcat și reprezentanții Italiei, croonerul Sal Da Vinci, și ai Germaniei, Sarah Engel’s. Deși nu erau eligibili pentru vot în această etapă, ei au interpretat piesele live pentru public.

Cum vine asta? Ei bine, Italia și Germania se califică automat în finală ca membri ai grupului „Big Four” (alături de Franța și Marea Britanie, care vor performa în a doua semifinală, pe 14 mai), deoarece aduc cele mai mari contribuții financiare la Eurovision în fiecare an. Austria are și ea locul asigurat, fiind țara gazdă.

Și pentru că organizatorilor le plac surprizele, am avut parte de o scurtă apariție a starului pop britanic Boy George. Acesta i s-a alăturat reprezentantei din San Marino, SENHIT, pentru piesa „Superstar”. Numai că magia nu a funcționat pe deplin. San Marino a picat la primul obstacol, deoarece SENHIT (și Boy George) nu au primit suficiente voturi pentru a se califica pentru sâmbătă.

Între noi fie vorba, apariția actorului de la Hollywood Will Ferrell a fost o adevărată încântare. A fost o aluzie simpatică la filmul său de comedie din 2020, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Tot la capitolul divertisment, gazdele austriece Victoria Swarovski și Michael Ostrowski au realizat o scenetă colorată alături de concurentul Australiei din 2025, Go-Jo, fiecare lăudând virtuțile țărilor lor respective.

Urmeaza o seara decisiva pentru Romania

A doua semifinală are loc joi, 14 mai. Este momentul în care țările rămase vor concura pentru ultimele locuri disponibile în marea finală, iar miza este uriașă.

Pentru noi, interesul este cu atât mai mare cu cât România se află pe lista țărilor care intră în competiție în această a doua etapă, luptând pentru un loc pe scena vieneză alături de Bulgaria, Cipru, Australia și Ucraina.