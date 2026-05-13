Te-ai uitat vreodată la un reality show și te-ai gândit că reacțiile par puțin prea teatrale? Nu ești singura. Luni seara, faimoasa actriță din „Friends”, Lisa Kudrow, l-a pus într-o situație extrem de incomodă pe producătorul executiv Andy Cohen, chiar în timpul emisiunii lui, sugerând că anumite drame din „The Real Housewives of Beverly Hills” sunt regizate.

Cum a pornit discutia incomoda in direct

Totul a început la emisiunea „Watch What Happens Live”, când Cohen a întrebat-o pe actriță dacă urmărește francizele „Housewives”.

„Da [urmăresc]”, a răspuns Kudrow, înainte să îl avertizeze direct: „Am văzut [episodul] «Beverly Hills», nu vrei să discut despre el. Îți spun chiar acum”.

Și, să fim sincere, când o actriță de calibrul ei face o asemenea remarcă, știi clar că urmează ceva interesant.

Detaliul din Italia care a tradat productia

Actrița a făcut referire la Sezonul 15, Episodul 15, care stârnise deja un val uriaș de speculații în online. „Am să spun doar Mercedes negru, gemeni sprinter. Am prins asta, îmi pare rău”, a declarat Kudrow. Vizibil luat pe nepregătite de observația ei ascuțită, Cohen a început să râdă și a replicat scurt: „OK, da”.

Dar cum vine asta, mai exact? Într-un articol recent semnat de Theblast, aflăm că scena cu pricina o arată pe Dorit Kemsley plecând furioasă de lângă colegele ei, Kyle Richards și Erika Jayne, în timpul vacanței din Italia, după o discuție aprinsă.

Pe ecrane, am văzut cum Dorit se urcă în SUV-ul grupului și îi cere șoferului să plece, lăsându-le pe cele două femei aparent obligate să cheme un Uber. Doar că fanii cu ochi de șoim au observat în fundal două dube Mercedes Sprinter negre complet identice, parcate una lângă alta. Iar dacă ești fană a genului (știm că multe dintre noi din România urmăresc aceste drame pe platformele de streaming seara după birou, ca o evadare vinovată), știi cât de mult contează iluzia autenticității.

Reactia fanilor in mediul online

Rețelele sociale au explodat imediat după difuzarea episodului. Oamenii au început să disece cadrele, mulți susținând că incidentul cu transportul a fost orchestrat pentru televiziune.

„Am observat a doua dubă și am presupus că este pentru echipa de filmare”, a punctat un utilizator. „Deci nu, nu au rămas «blocate», dar Dorit le-a luat vehiculul.”

Un alt utilizator de pe platforma X a scris tăios: „«RHOBH» este cu adevărat atât de departe de reality TV”. Al treilea a intervenit simplu: „Cu toții am văzut a doua mașină”.

Alții au susținut-o direct pe actriță. „Cu toții suntem Lisa în acest moment. Andy, chiar nu vrei să auzi ce credem și simțim despre acest sezon”, a scris o fană, în timp ce altcineva a concluzionat fără menajamente: „Lisa Kudrow tocmai a EXPUS «RHOBH» în direct la «WWHL»”.

Ce spune Kyle Richards despre cearta cu Dorit

Deși mașinile au ridicat semne de întrebare, Kyle Richards a insistat ulterior că ruptura dintre ea și Kemsley a fost cât se poate de reală. Vedeta a povestit pentru Us Weekly (înainte de difuzarea episodului) că au avut o „ceartă uriașă” pentru că Dorit „nu are o minte deschisă”.

„Nu credeam că trebuia să spunem, dar a ieșit destul de mult la iveală la BravoCon că Erika și cu mine nu vorbim cu Dorit și viceversa, pentru că am avut o ceartă uriașă în excursia noastră cu distribuția”, a explicat Kyle.

Ea a adăugat detalii despre dinamica lor: „Ea nu are o minte deschisă să te asculte și, când are ceva în cap, asta e. Este cu adevărat frustrant să încerci să ai o conversație cu ea. Din păcate, am încercat să reparăm lucrurile și a fost ca doi pași înainte, trei pași înapoi”.

Tensiunile au atins punctul culminant la reuniunea Sezonului 15 de la începutul acestei luni. În timpul discuției, Kemsley a acuzat-o pe Richards că îi judecă finanțele și încearcă să o facă să „arate prost” în mijlocul despărțirii ei extrem de mediatizate de soțul PK Kemsley.

Între noi fie vorba, e greu de spus unde se termină realitatea și unde începe scenariul. Sezonul 15 din „The Real Housewives of Beverly Hills” este disponibil pentru streaming pe Peacock, în cazul în care vrei să analizezi chiar tu cadrele din Italia.