Simona Butură, fosta concurentă din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, trăiește un capitol complet nou și fericit. Pe 11 mai 2026, ea și partenerul ei, Mădălin, s-au căsătorit religios, la doar o lună după ce au făcut cununia civilă.

Cununia religioasă și o declarație emoționantă

Ceremonia a avut loc într-un cadru restrâns, de poveste, alături de familie, prieteni apropiați și alți foști concurenți ai reality-show-ului. Dacă ai urmărit parcursul ei în Thailanda, în 2023, alături de fostul iubit Claudiu, probabil îți amintești momentele ei grele. Câte dintre voi recunosc situația în care, după o dezamăgire imensă, viața îți aduce exact omul de care aveai nevoie? Să fim sincere, uneori e nevoie de un final dureros pentru a face loc unui nou început.

Simona a postat pe Instagram un mesaj plin de recunoștință despre noua ei viață: „Am visat momentul acesta de atât de multe ori… și tot nu credeam că poate fi atât de emoționant. Am privit omul pe care îl iubesc și am simțit liniște. Acasă. Familie. Viitor. Iubirea noastră crește acum odată cu cea mai frumoasă minune a noastră, bebelina noastră #MELISSA SIA care deja ne face inimile mai pline ca niciodată. Nu știu dacă există cuvinte suficiente pentru cât am simțit în ziua asta… dar știu sigur că iubirea adevărată vine atunci când trebuie și așază totul exact cum ai nevoie”.

Numele ales pentru prima lor fetiță

Tinerii căsătoriți se pregătesc intens pentru rolul de părinți, iar detaliile despre bebeluș sunt deja publice. Așa cum aflăm dintr-un material recent publicat de Unica, nașa cuplului, Amalia, a fost cea care a propus numele fetiței.

Și exact asta a fost decizia finală.

Între noi fie vorba, alegerea numelui este mereu o provocare (mai ales cu atâtea opțiuni moderne pe care le vedem azi). Pentru fosta concurentă, decizia a venit instantaneu, fiind dragoste la prima vedere: „Timpul de așteptare a meritat din plin… Melissa Sia sună exact așa cum ne-am imaginat-o: delicată, specială și plină de iubire. Abia așteptăm să o ținem în brațe pe fetița noastră”.

Logodna romantică pe malul Senei

Până să ajungă în fața altarului, povestea lor a bifat un moment extrem de romantic în luna februarie a acestui an. Mădălin a organizat o cerere în căsătorie ca la carte, chiar în fața Turnului Eiffel din Paris. Decorul a inclus lumânări, trandafiri roșii și muzică live la vioară, o atmosferă care a emoționat-o profund pe viitoarea mămică.

Iar magia momentului a fost surprinsă cel mai bine în cuvintele ei, postate alături de fotografiile din vacanță: „She said YES… in Paris. Pe malul Senei, cu mâinile tremurând și sufletul plin. Am spus DA omului care mi-a schimbat viața. Și simt că universul încă nu ne-a spus tot…”.

Numai că evoluția Simonei din ultimii ani ne arată o latură mult mai așezată a ei, concentrată pe familie. Numele Melissa provine din limba greacă și se traduce prin „albină”, simbolizând dulceața și devotamentul, un detaliu pe care mulți părinți îl caută atunci când aleg onomastica celor mici.