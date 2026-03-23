Simona, fosta concurentă din sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, a anunțat că este însărcinată pentru prima dată. Vestea vine la scurt timp după ce iubitul ei, Mădălin, a cerut-o în căsătorie luna trecută, într-un cadru de vis la Paris. Cei doi au o relație de doar câteva luni, însă evenimentele s-au succedat cu o viteză amețitoare.

Anunțul care a surprins pe toată lumea

Confirmarea a venit chiar de la ea, printr-o postare emoționantă pe Instagram. Alături de primele imagini cu burtica de gravidă, blondina a scris un mesaj simplu, dar care spune totul: „MOM & DAD … coming soon”. V-ați fi așteptat la o asemenea turnură după doar câteva luni de relație? Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, secțiunea de comentarii umplându-se rapid de felicitări și urări de sarcină ușoară.

„Sunt foarte fericită și recunoscătoare”

Iar bucuria este, clar, imensă. Simona a mărturisit că trăiește o perioadă de vis, simțind că viața ei a intrat pe un făgaș nou și minunat. „Sunt foarte fericită și recunoscătoare pentru tot ce trăiesc acum. Simt că este începutul unei etape foarte frumoase din viața noastră”, a declarat Simona. Pe bune, lucrurile par să se fi așezat perfect pentru ea.

O cerere în căsătorie ca-n filme

Dar înainte de vestea sarcinii, a fost un alt moment care a transformat viața Simonei într-un basm. Luna trecută, în timpul unei vacanțe romantice la Paris, Mădălin a pus marea întrebare.

A fost o surpriză totală.

Simona a recunoscut că nu avea nicio idee despre ce urma să se întâmple, iar Mădălin a organizat totul în cel mai mic detaliu, cu ajutorul câtorva complici apropiați (nașii și mama Simonei). „De cererea în căsătorie au știut nașii noștri și mama mea; cred că a pregătit totul cu multă atenție”, a povestit ea.

Prietenii care rezistă după show

Printre primii care s-au bucurat pentru viitoarea mămică s-a numărat și Iustina Loghin, o altă fostă concurentă de la Insula Iubirii. Cele două au legat o prietenie strânsă în timpul filmărilor și, iată, au păstrat legătura și după terminarea competiției, susținându-se reciproc. E drept că prieteniile de la televizor nu durează mereu, dar aici lucrurile stau puțin diferit.

Deocamdată, Simona și Mădălin nu au aflat sexul bebelușului, însă trăiesc fiecare moment cu entuziasm, pregătindu-se pentru noua etapă din viața lor de cuplu.