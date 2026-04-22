Cântăreața Laufey a fost văzută recent pe străzile din New York purtând o pereche de cizme care, la prima vedere, par un hibrid între încălțămintea de călărie și cea de cowboy. Piesa, un model Chanel de arhivă din anii 2010, este exemplul perfect pentru un nou trend care ia amploare: „quiet western”.

Ce este, de fapt, acest trend?

vorbim despre o reinterpretare subtilă a cizmei clasice de cowboy. Gândește-te la mai puțină agitație vizuală. Au dispărut cusăturile decorative stridente sau paletele multicolore. În schimb, accentul cade pe linii curate și detalii minimaliste.

Numeroase branduri au început deja să prezinte astfel de modele. De exemplu, colaborarea dintre Adam Lippes și Partlow a adus pe piață cizme din piele și piele întoarsă fără cusături pe bombeu, cu gaici de tragere reinterpretate într-o manieră contemporană. Si cei de la Tecovas oferă modelul Charlie în culori precum camel și cafea, o pânză curată, cu excepția unor cusături western discrete. Iar brandul Khaite are modelul Clive, cu un carâmb înclinat intenționat și un vârf ascuțit, dar, din nou, fără cusături decorative.

Creat pentru stilul urban

Dar de ce această schimbare? Se pare că totul ține de adaptabilitate. Designerii vor să aducă estetica western în garderoba de oraș, făcând-o mai versatilă. Nu-i chiar așa de simplu să porți cizme de cowboy clasice la birou, nu?

Larroudé descrie cizma sa înaltă, Florencia, drept o piesă care îmbină cele două lumi: „Această reinterpretare elegantă a unei cizme Western îmbină energia de cowboy cu stilul urban.” Un comunicat oficial pentru colaborarea Adam Lippes și Partlow a subliniat aceeași idee, menționând că „Fiecare cizmă este concepută pentru a trece fără efort de la urban la rural.”

Până și Marc Fisher, cu modelul său Anderson Leather Western Boot, susține că „Cizmele Western primesc un update rafinat, pregătit pentru oraș” și adaugă că modelul „face aluzie la gen fără a exagera.”

Pe bune, e o abordare mult mai purtabilă.

Vedetele au spus deja „da”

Laufey nu este singura celebritate care a adoptat look-ul. Taylor Swift a purtat la un meci al Kansas City Chiefs din 2024 cizmele Santia Botta de la Christian Louboutin. Deși modelul stiletto din piele și piele întoarsă avea cusături clasice, nuanța neagră le-a făcut extrem de subtile. În plus, vârful era unul ascuțit modern, nu cel specific cizmelor western.

Un exemplu și mai recent vine de la Kendall Jenner. La Coachella, ea a purtat cizmele Bente din piele neagră de la Ann Demeulemeester. Chiar dacă nu sunt cizme de cowboy în sensul clasic, modelul minimalist cu vârf rotund, gaici de tragere și toc bloc (elemente specifice stilului western) se încadrează perfect în această nouă estetică.

Pana la urma, adoptarea acestor cizme western discrete de către branduri și vedete se aliniază perfect cu trendul mai larg de „quiet luxury” (lux discret), care pune preț pe minimalismul elevat și pe calitatea care nu țipă, ci șoptește.