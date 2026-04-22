MM6 Maison Margiela și Salomon își unesc din nou forțele creative pentru o nouă colecție de încălțăminte, lansată la scurt timp după colaborarea de succes a MM6 cu Supreme. Noua linie aduce trei variante de culoare pentru modelul XT-MM6 și un design complet nou, Cross Dust, fiecare pereche fiind listată la un preț de 710 dolari.

Trei culori noi pentru un model consacrat

Piesa centrală a colecției rămâne modelul XT-MM6, o reinterpretare a clasicului pantof tehnic Salomon XT-6, adaptat pentru un stil de viață urban. Hai să vedem ce aduc nou. Varianta cea mai îndrăzneață este „Sunny Lime”, un amestec de galben neon cu suprapuneri structurale negre și accente contrastante de bleumarin, argintiu și verde-argilă pe talpă. V-ați imagina să purtați așa ceva pe stradă?

Iar pentru cei care preferă nuanțele pământii, există „Asparagus Green”, cu o parte superioară din plasă crem-kaki, suprapuneri gri și șireturi albe. O linie de albastru aprins de-a lungul tălpii adaugă un strop de culoare. Colecția este completată de „Black Asphalt”, o abordare mai subtilă a negrului, care înlocuiește aspectul negru-argintiu anterior cu tonuri de gri mat.

Recomandari Maison Margiela aduce 43 de tineri muzicieni în noua campanie de primăvară 2026

Modelul XT-MM6, introdus inițial în octombrie, a fost gândit cu modificări cheie: o talpă exterioară nouă pentru purtare zilnică, un branding actualizat și un vârf mai lat pentru confort sporit.

Cross Dust, noutatea absolută

Pe lângă reinterpretările XT-MM6, colaborarea introduce un model complet nou, denumit Cross Dust. Acesta este un sneaker cu profil jos, disponibil în două variante de culoare: „Black” și „Vanilla Ice”.

Si ce îl face special? Până la urmă, elementul distinctiv este un fel de manșon-husă din jerseu, care poartă brandingul ambelor mărci și acoperă șireturile și o mare parte din partea superioară a pantofului.

Recomandari Maison Margiela și Apple vin la Shanghai Fashion Week cu evenimente speciale

Preț și disponibilitate

Fanii care doresc să pună mâna pe una dintre perechi nu trebuie să aștepte prea mult. Colecția a început deja să apară la anumiți retaileri selectați, cum ar fi Ssense (un magazin online de lux).

Prețul este de 710 dolari pentru fiecare pereche.

O lansare la scară mai largă este așteptată în curând.