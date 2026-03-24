Premiera mondială pentru „Hannah Montana 20th Anniversary Special” a adus pe covorul mov o explozie de nostalgie country-pop. Desfășurat luni la Los Angeles, evenimentul a transformat cizmele cowboy în vedetele serii, deși, în mod ironic, Miley Cyrus însăși a ales o altă cale stilistică, optând pentru o siluetă de pantof mai clasică.

Numeroși invitați au profitat de ocazie pentru a celebra rădăcinile serialului, afișând de la perechi tradiționale albe, cu cusături western, până la stiluri mult mai zgomotoase, finisate cu broderii neon, cristale și piele metalică.

Jenna Davis, pata de culoare neon

Actrița Jenna Davis, cunoscută din filmul „M3GAN”, a adus un omagiu direct rădăcinilor country-pop ale serialului. A ales o pereche de cizme western Dingo’s Nashville Nights, care au reinventat trendul încălțămintei albe. Modelul cu vârf ascuțit a ieșit în evidență prin broderia în stil neon, cu note muzicale și motive western, o trimitere directă la universul serialului.

Influencerii, intre roz metalic si argintiu

Iar când vine vorba de influenceri, alegerile au fost la fel de îndrăznețe. Lexi Hensler a mizat pe o pereche de cizme western Goserce roz metalic. Cu vârful ascuțit, broderie ton pe ton și un toc jos, cizmele i-au oferit rochiei sale mini din satin un finish strălucitor, specific stilului Nashville. În aceeași notă Y2K, Tara Yummy a asortat o rochie mini gri, cu un panou central de paiete, cu o pereche de cizme cowboy argintiu metalic, cu vârf ascuțit.

Gemenele Merrell si nostalgia anilor 2000

Pe bune, cum puteau lipsi gemenele de pe YouTube? Veronica și Vanessa Merrell au dus estetica Y2K la un alt nivel, inclusiv prin încălțăminte. Veronica a optat pentru o cizmă cowboy albă, acoperită integral cu cristale, cu un design lejer pe gambă (așa-numitul stil slouched). Sora ei, Vanessa, a preferat o abordare mai minimalistă, cu o pereche de cizme albe simple, cu carâmb mulat și toc jos.

Albul clasic, o alegere sigura

Sydney Morgan, o altă vedetă YouTube, a demonstrat că albul clasic nu se demodează. A purtat modelul Urson Wide Calf de la Billini, o pereche de cizme cu vârf ascuțit și cusături western ton pe ton.

O alegere curată și de efect.

V-ați fi așteptat la atâta diversitate pornind de la o simplă cizmă cowboy? De la cristale la broderii neon, se pare că trendul este mai versatil ca niciodată, cel puțin pe covorul mov de la Hollywood.