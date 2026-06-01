Gândește-te puțin la momentul în care simți că ai atins succesul absolut, dar pe dinăuntru ești pur și simplu epuizată. Exact asta a trăit Rosie Turner, o fostă senzație a podiumurilor internaționale, care a decis la doar 24 de ani să lase în spate o carieră fulminantă în modă pentru a-și regăsi sănătatea fizică și mentală. Astăzi, la 30 de ani, este o prezentatoare de succes și o mamă împlinită, demonstrând că poți oricând să o iei de la capăt.

De ce ne interesează povestea ei? Pentru că, dincolo de sclipiciul de la Paris sau New York, vorbim despre presiunea uriașă pe care o resimt femeile pentru a se încadra în niște standarde absolut imposibile. Este o lecție esențială despre curajul de a renunța la ceva ce pare perfect din exterior, dar care îți distruge liniștea, doar pentru a alege o viață autentică și sănătoasă.

Cum ajungi de la fermă direct pe podium

Totul a început ca un vis neașteptat pentru o adolescentă obișnuită. La doar 15 ani, în timpul unei excursii cu școala la The Clothes Show, Rosie a fost remarcată de nu mai puțin de cinci agenții de modeling. Era încălțată în cizme de călărie și purta pantaloni de echitație, o ținută cât se poate de departe de haute couture.

Recomandări Rosie O’Donnell a renunțat la convingeri. Actrița a suferit un lifting facial la 64 de ani.

A semnat cu Storm Management și a fost trimisă rapid la Paris pentru a defila sub îndrumarea lui Nicolas Ghesquière, directorul creativ de atunci al casei Balenciaga. Dar șocul cultural a fost masiv. Într-un interviu emoționant publicat recent de Hellomagazine, ea povestește cât de nepregătită era pentru acea lume complet nouă.

„M-ați luat de la o fermă și m-ați dus în modă. Nu știam cum să merg. Nu purtasem niciodată tocuri, nu mă machiasem niciodată în viața mea.” – Rosie Turner, fost model

Prețul ascuns al perfecțiunii și curajul de a spune stop

Iar prețul succesului nu a întârziat să apară. Deși a ajuns pe coperțile celor mai mari reviste din lume și a lucrat cu fotografi legendari precum Tim Walker, tânăra se lupta cu o presiune constantă legată de imaginea ei corporală.

Recomandări Surpriza uriasa pentru fanii Game of Thrones. De ce a renuntat la cariera la doar 21 de ani

Să fim sincere, câte dintre noi nu s-au uitat în oglindă cu o doză de nesiguranță într-o dimineață oarecare? Numai că pentru ea, cifrele de pe cântar dictau dacă are sau nu un loc de muncă a doua zi.

„Am ajuns la 49 de kilograme și mi se spunea că sunt grasă. Te gândești: «S-ar putea să mă sune mâine și să-mi spună să merg la Paris și nu voi încăpea în haine.» m-am înfometat. Mergeam pe banda de alergare ore în șir.” – Rosie Turner, fost model

Salvarea ei a venit dintr-o pasiune din copilărie legată de cai. Când a fost invitată să participe la o cursă caritabilă de echitație, a acceptat pe loc, semnând contractul fără să spună agenției sale. Știa că trebuie să își construiască masă musculară și să nu mai fie extrem de slabă. Și a funcționat perfect. Pasiunea pentru curse și pauza adusă de pandemia de Covid-19 au ajutat-o să ia decizia finală de a renunța la modă, trimitând acel e-mail de demisie eliberator în timp ce mânca o felie de tort, fără nicio vinovăție, pentru prima dată în zece ani.

Recomandări Adevarul dureros despre imaginile cu Bella Hadid. Ce a recunoscut supermodelul de 29 de ani

O nouă viață și planuri mari de viitor

Astăzi, lucrurile stau complet diferit pentru fosta vedetă a podiumurilor. Rosie s-a reinventat ca prezentatoare la cursele de cai de la Ascot, devenind o prezență constantă la evenimente emblematice precum Epsom Derby. Poartă ținute elegante, precum o superbă rochie verde semnată Suzannah London, dar o face strict în termenii ei, fără să se mai înfometeze.

Mai mult, viața personală i-a adus o bucurie imensă. Căsătorită cu aventurierul profesionist Ross Turner, a devenit mama unui băiețel pe nume Oliver la finalul anului trecut. Deși recunoaște că maternitatea este dificilă, se declară fericită și își dorește o familie numeroasă.

Următorul ei mare obiectiv rămâne televiziunea, visând să prezinte o emisiune de divertisment sau probele de atletism la Jocurile Olimpice. Până atunci, o vom vedea pe ecrane pe parcursul verii, bucurându-se de o carieră construită pe propriile reguli și pe mult curaj.