Săptămâna aceasta a fost plină de evenimente la Hollywood, de la premierele pentru The Devil Wears Prada 2 și The Super Mario Galaxy Movie la lansarea serialului The Drama. Vedete de top precum Anne Hathaway, Zendaya și Anya Taylor-Joy au adus pe covorul roșu ținute spectaculoase, însă nu doar creațiile extravagante au impresionat. De fapt, lucrurile stau puțin diferit, echilibrul fiind cuvântul de ordine.

Spectacol de modă: ținutele care au furat privirile

Pentru cele care preferă maximalismul, a fost o săptămână plină de inspirație. La premiera The Super Mario Galaxy Movie din Kyoto, pe 28 martie, Anya Taylor-Joy a purtat o rochie sculpturală, florală, semnată Dior. Creația fără bretele a impresionat printr-un tiv sferic, un detaliu cu adevărat ieșit din comun.

Iar Zendaya a închis, practic, covorul roșu la premiera The Drama din New York, pe 2 aprilie. A ales o rochie couture Schiaparelli, acoperită cu pene albastre și negre, fiind considerată „ceva albastru” pentru turneul de presă cu tematică de nuntă. Pe bune, ambele vedete sunt cunoscute pentru riscurile pe care și le asumă, iar de data asta nu au dezamăgit deloc.

Eleganță discretă: simplitatea care impresionează

La polul opus, eleganța discretă a avut și ea reprezentante de seamă. Sadie Sink a optat pentru o rochie plisată, creată special pentru ea de Prada, cu un decolteu pătrat, la petrecerea de după premiera Romeo & Juliet din Londra, pe 31 martie. O alegere potrivită pentru un eveniment cu o astfel de tematică – romantică și ușor shakespeariană.

Olivia Munn a îmbrățișat, si, o nuanță atemporală de crem în rochia sa cu franjuri de la Fforme, purtată la premiera sezonului doi din Your Friends & Neighbors, pe 30 martie. În aceeași notă minimalistă, Carey Mulligan a ales un costum elegant The Row atunci când a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE) în Windsor. V-ați gândit vreodată că un costum poate fi la fel de spectaculos ca o rochie de gală?

De la Hollywood la Windsor: alte apariții de top

La premiera din Mexico City pentru The Devil Wears Prada 2 (da, ați auzit bine!), care a avut loc pe 30 martie, Anne Hathaway a apărut într-o creație Schiaparelli, alături de Meryl Streep, care a purtat Dolce & Gabbana.

Dar lista nu se oprește aici.

Pe 5 aprilie, Kate Middleton a participat la slujba de Paște din Windsor într-o ținută Self-Portrait. Și, pentru că vorbim de stil, nu o putem uita pe Rihanna, surprinsă pe 4 aprilie pe străzile din Paris într-o combinație vintage Maison Margiela și Alaïa. La o cină organizată de publicația Paper în Los Angeles, pe 2 aprilie, Ayo Edebiri a strălucit într-o ținută Chanel. Seara de 31 martie a adus-o în prim-plan și pe Chase Infiniti, care a ales o creație Louis Vuitton pentru premiera The Testaments din Los Angeles.