Prințesa Caroline de Hanovra a atras toate privirile duminică seara, la Paris, în cadrul Balului Ordinului Suveran de Malta. La 69 de ani, aceasta a decis să poarte din nou o rochie spectaculoasă, semnată de designerul britanic Jenny Packham, o creatoare de modă extrem de apreciată și de Prințesa de Wales, Kate Middleton.

O rochie cu istorie

Evenimentul a avut loc la Cercle de l’Union Interalliée, locația fiind una cu o încărcătură specială, deoarece este pentru prima dată când gala are loc la Paris din 1967 (o ocazie cu adevărat specială). Pentru a marca momentul, Prințesa Caroline a ales o rochie albastru-închis, cunoscută drept modelul „Viola”, o adevărată capodoperă vizuală. Designul feeric se remarcă printr-un tiv până la podea, o expunere spectaculoasă de mărgele și paiete, dar și un detaliu delicat la decolteu.

Rochia are mâneci ușor evazate și oferă o imagine plină de eleganță. Numai că nu este prima dată când prințesa poartă această ținută. Ea a mai apărut în aceeași creație strălucitoare și în 2024, la seara de gală de la Grimaldi Forum, cu ocazia Zilei Naționale a Principatului Monaco.

Bijuterii de familie

Pentru a completa ținuta, prințesa a optat pentru o pereche opulentă de cercei Cartier cu safire. Aceștia au aparținut bunicii sale, Prințesa Charlotte, Ducesă de Valentinois.

Designerul preferat și de Kate Middleton

Iar legătura cu familia regală britanică este evidentă. Jenny Packham este unul dintre designerii preferați ai Prințesei de Wales încă de la începuturile sale ca membru senior al familiei regale. De la turnee în jurul lumii la evenimente fastuoase pe covorul roșu, Kate Middleton găsește mereu inspirație în colecțiile designerului britanic. V-ați fi gândit vreodată că gusturile lor sunt atât de asemănătoare?

Momentul iconic al Prințesei de Wales

Deși a purtat nenumărate rochii ale acestui brand, poate cel mai emblematic moment al Prințesei de Wales într-o creație Jenny Packham rămâne apariția sa din 2021. Atunci, la premiera filmului James Bond „No Time To Die”, Kate a purtat o rochie aurie cu paiete care a intrat în istorie.

O apariție de neuitat.

Cu o talie marcată, o cascadă de paiete aurii și o capă spectaculoasă, încrustată cu bijuterii, rochia a fost considerată o alegere îndrăzneață pentru stilul ei. Hai să fim serioși, designul a avut de toate într-un singur pachet – paiete, umeri accentuați și o nuanță de auriu orbitor.

Și pentru cine se întreabă, deși nu face parte din colecția actuală a brandului, rochia „Viola” purtată de Caroline este încă disponibilă în mărimi limitate pe Net-A-Porter, pentru cine are de onorat un eveniment formal și își dorește ceva cu adevărat frumos.