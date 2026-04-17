Regina Maxima a Olandei și fiica sa, Prințesa Catharina-Amalia, au demonstrat o conexiune de stil remarcabilă, deși se aflau pe continente diferite. Cele două au fost văzute purtând același model de geantă plic Hermes, un accesoriu de lux în valoare de 3.580 de lire sterline, în cadrul unor angajamente separate.

Ținuta Reginei în vizita din America

În timpul vizitei de stat în America, menită să marcheze legăturile istorice și culturale dintre Olanda și Statele Unite, Regina Maxima, în vârstă de 54 de ani, a afișat o eleganță desăvârșită. Ea a purtat o versiune crem a genții plic Jige Elan 29 de la Hermes (în valoare de 3.580 de lire sterline la achiziție), asortând perfect nuanțele ținutei sale cu accesoriul scump.

Garderoba sa a fost completată de o fustă midi bej, brodată, în linie A, de la Natan, și o cămașă albă impecabilă cu mâneci scurte și decolteu în V. Iar în picioare, regina a optat pentru o pereche de pantofi Gianvito Rossi 105 din piele întoarsă pralină, conform paginii de Instagram specializate, Royal Fashion Police. Pentru a se proteja de soarele american, mama a trei copii a accesorizat totul cu ochelari de soare roz Chanel 4220 și cercei cu diamante și kunzit de la Steltman. Vizita de stat s-a desfășurat între 13 și 15 aprilie, cu opriri în Philadelphia (Pennsylvania), Washington, DC și Miami (Florida).

Prințesa Amalia, replică în oglindă la Amsterdam

Peste ocean, în Amsterdam, fiica sa, Catharina-Amalia, în vârstă de 22 de ani, i-a călcat pe urme. Prințesa a ales să-și poarte lucrurile în aceeași geantă plic Hermes, numai că a optat pentru o variantă de culoare burgund. V-ați fi gândit că se pot coordona atât de bine de la mii de kilometri distanță?

Tânăra prințesă se afla în oraș pentru a vizita o fundație care sprijină tinerii prin sport și programe sociale menite să dezvolte abilități de leadership. Pentru această ocazie, ea a ales un look monocrom, format dintr-un costum burgund de la Mango, compus din sacou, vestă și pantaloni asortați, la care a adăugat o pereche de botine din piele întoarsă în aceeași nuanță. Și-a lăsat părul blond-castaniu liber pe umeri și a completat look-ul cu o pereche de cercei rotunzi, masivi, din aur, de la Franky Amsterdam.

O alegere de stil care nu a trecut neobservată.

Agenda oficială a prințesei

Vizita prințesei la Amsterdam a durat două zile și a avut o agendă plină, axată pe dezvoltare urbană, locuințe și comunitate. Contul oficial de Instagram al casei regale olandeze a oferit detalii din culise, explicând activitățile prințesei într-o postare.

„Astăzi și mâine, Prințesa de Orania va călători prin Amsterdam. Printre altele, vizitează proiecte din domeniul științei, locuințelor și angajamentului social. Se acordă atenție, si, sportului, artei și culturii, vieții de noapte din Amsterdam și siguranței din oraș.”