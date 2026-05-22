Festivalul de Film de la Cannes 2026 ne-a adus o paradă de 12 zile de ținute care rescriu complet regulile modei pe covorul roșu. Zeci de celebrități au demonstrat anul acesta că stilul personal contează mult mai mult decât eticheta clasică, transformând evenimentul într-un spectacol vizual absolut.

Gândește-te la momentele în care simți că trebuie să te îmbraci într-un anume fel doar pentru a bifa o așteptare socială. Ei bine, vedetele ne arată acum că adevărata victorie stilistică vine atunci când îndrăznești să fii tu însăți, renunțând la convenții în favoarea confortului și a exprimării personale.

Premiile neoficiale care schimbă tendințele

Într-o analiză publicată recent de Vogue aflăm că, de-a lungul timpului, am văzut rochii care au făcut istorie. Nu vom uita niciodată rochia tip lebădă a lui Björk, momentul în care Rihanna a purtat mii de cristale Swarovski și mai nimic altceva, sau faptul că rochia Versace profund decoltată a lui Jennifer Lopez a fost motivul pentru care a fost inventat Google Images. Dar ediția din 2026 a demonstrat că spiritul rebel este mai viu ca niciodată pe Croazetă.

Recomandari Aparitia care rescrie regulile modei la Cannes. Detaliul neasteptat ales de Lizzo

Chloé Zhao a obținut al doilea premiu consecutiv pentru cea mai avangardistă apariție, mulțumită rochiei sale Schiaparelli cu peplum, care amintește de un pește balon. În același timp, Bella Hadid a adus un omagiu stilului Jane Birkin în Pucci, purtând la rândul ei o creație Schiaparelli.

Și dacă te întrebai cine a dus senzualitatea la un alt nivel, Natasha Poly a atras toate privirile într-o creație Ferragamo. Demi Moore a amintit de faimoasa crăpătură pe picior a Angelinei Jolie, alegând o rochie Gucci cu o despicătură spectaculoasă.

Regulile sunt făcute pentru a fi încălcate

Aici intervine preferata noastră. Kristen Stewart a primit titlul pentru rebeliune pe covorul roșu, asortând o ținută Chanel cu o pereche de încălțări Converse. Sincer, de câte ori nu ai vrut să renunți la tocurile incomode la o nuntă și să treci direct la teniși?

Recomandari Surpriza uriasa la Premiile Gopo 2026. Cele 900 de vedete care au schimbat regulile modei

Iar lucrurile nu se opresc doar la rochii fluide. Ruth Negga a strălucit într-un costum Ami Paris, dovedind că o croială masculină executată perfect rămâne o alegere de top pentru noi, femeile. Lizzo a uimit publicul cu un colier statement semnat Robert Wun, în timp ce Sandra Hüller a adus o energie de actriță principală clasică într-o ținută Chanel.

Nici aparițiile masculine nu au fost trecute cu vederea. Diego Calva a făcut senzație în pantaloni de piele Ferragamo încă de la aterizarea în Nisa, fiind premiat ulterior pentru look-ul său Isabel Marant. John Travolta a impresionat cu o colecție întreagă de berete regizorale, amintind de pălăria statement purtată de Pamela Anderson la VMA-urile din 1999.

Covorul roșu de anul acesta ne lasă cu o lecție clară despre curaj vestimentar, chiar dacă nu toată lumea pleacă acasă cu un Palme d’Or. Următoarea mișcare aparține acum marilor retaileri, care decid în aceste zile cât de repede vor adapta aceste siluete curajoase pentru rafturile magazinelor din care facem noi cumpărături.