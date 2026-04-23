Anne Hathaway a fost surprinsă recent la Londra într-o ținută care pare desprinsă din viitor. Actrița a purtat un compleu Stella McCartney din colecția de toamnă 2026, readucând în atenție un trend pe care mulți îl credeau de mult uitat: peplumul.

Un look demn de Andy Sachs

Aflată la BBC Radio 2 pentru a-și promova noul film, Hathaway a arătat ca o veritabilă Andy Sachs, personajul ei din „Diavolul se îmbracă de la Prada”. Iar ținuta aleasă a fost pe măsură. A optat pentru un set tricotat de la Stella McCartney, format dintr-o fustă până la genunchi și un cardigan încheiat. Piesa de rezistență a fost, fără îndoială, cardiganul, care prezenta o siluetă peplum realizată dintr-un material pufos, ce evaza talia pentru un plus de dramatism. Look-ul a fost completat de o pereche de pantofi stiletto din satin vișiniu și ochelari de soare demni de o vedetă de cinema.

Marea revenire a peplumului

Credeați că peplumul a dispărut pentru totdeauna? Ei bine, se pare că lucrurile stau puțin diferit. Acest trend definitoriu pentru anii 2010, adoptat la vremea respectivă de toată lumea, de la Rihanna la Victoria Beckham, are parte de o revenire spectaculoasă.

Forma sa voluminoasă a fost zărită pe podiumurile colecțiilor de toamnă 2026 la case de modă precum Dior, Givenchy și, fireste, Stella McCartney. Ba chiar și vedete ca Nicole Kidman sau Jenna Ortega au îmbrățișat recent acest stil. totul se rezumă la accentuarea celei mai înguste porțiuni a taliei și la evazarea șoldurilor pentru un efect dramatic.

O reinterpretare de lux

Numai că Anne Hathaway duce totul la un alt nivel. Prin adăugarea materialului de blană artificială (o tușă specifică pentru colecția de toamnă 2026), ținuta a căpătat instant un aer mai luxos și mai elevat. Este o abordare mai discretă a peplumului, o modalitate mai subtilă de a te juca cu volumele tridimensionale în vestimentație.

E o lecție de stil șic, dar discret.

Iar dacă anul 2026 ne-a învățat ceva până acum, este că exact despre asta este vorba în modă. Iar Anne Hathaway a înțeles perfect mesajul.