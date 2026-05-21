Când vine vorba de covorul roșu, probabil credeam că am văzut deja totul. Dar Lizzo tocmai a dus conceptul de rochie excentrică la un cu totul alt nivel. La gala amfAR de la Cannes de seara trecută, artista a purtat o creație albastru cobalt care a atras imediat toate privirile printr-un detaliu suprarealist. Mai exact, un colier care atârna direct de zona bustului rochiei.

O abordare diferită pentru covorul roșu

Gândește-te la felul în care percepem moda de seară în mod obișnuit. Nu mai este de mult timp doar despre materiale prețioase și croieli clasice, ci despre mesaje vizuale puternice. Creația aleasă de cântăreață face parte din colecția couture de primăvară 2026 semnată de Robert Wun. piesa combină un bust sculptural fără bretele cu o fustă spectaculoasă tip sirenă.

Iar surprizele nu s-au oprit la acel colier menit să capteze atenția.

Recomandari Surpriza sezonului pentru garderoba ta. Accesoriul uriaș care schimba complet regulile modei

Lizzo a asortat ținutei o pereche de mănuși albastre care aveau aplicate un alt set de mâini deasupra. Numai că, deși a ales să poarte bijuterii din belșug, a decis să renunțe la accesoriul pentru cap și la coroana prezentate inițial pe podium de designer. Ar fi fost prea mult, sincer.

Istoria unui trend curajos

De unde vine fascinația pentru acest tip de iluzie optică vestimentară? Ei bine, rochiile cu astfel de prinderi, deși par o noutate absolută, au o istorie destul de interesantă în spate. Totul a început în colecția couture de primăvară din 1998, când Thierry Mugler a trimis-o pe podium pe Erica Vanbriel purtând o rochie neagră transparentă, prinsă direct de piercingurile ei reale.

„Thierry a spus că am o rochie pentru tine și o să o atârn de sfârcurile tale.” – Erica Vanbriel, Model

Așa cum se detaliază într-un material publicat recent de Vogue, în zilele noastre nici măcar nu mai este nevoie de piercinguri adevărate pentru a obține acest efect. Hillary Taymour de la brandul Collina Strada a readus ideea în atenție în timpul prezentării sale de primăvară 2023, când a drapat o rochie roz pal de niște accesorii în formă de margaretă. Și Chappell Roan a apelat la casa Mugler pentru premiile Grammy din 2026, purtând o variantă vișinie a rochiei, pe care a agățat-o de proteze speciale.

Recomandari Aparitia care a uimit pe toata lumea la Cannes. Cum arata acum John Travolta

Prin această apariție plină de încredere, Lizzo ne demonstrează că moda rămâne un teren de joacă unde limitele sunt făcute pur și simplu pentru a fi testate. Întrebarea care planează acum în industrie este dacă acest val suprarealist va influența și detaliile hainelor pe care le vedem în magazinele obișnuite, sau dacă designerii vor păstra aceste iluzii optice strict pentru galele exclusiviste.