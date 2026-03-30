Pippa Middleton, sora Prințesei de Wales, a demonstrat mereu că stilul impecabil este o trăsătură de familie. Iar acest lucru a fost clar chiar și în 2018, când, însărcinată în șase luni cu primul ei copil, a apărut la Wimbledon într-o ținută memorabilă, care a atras toate privirile.

O apariție lejeră la Wimbledon

În a noua zi a celebrului turneu de tenis, Pippa, acum în vârstă de 42 de ani, a fost văzută alături de fratele ei, James Middleton. La acel moment, ea era însărcinată în șase luni cu primul său copil, Arthur, și arăta absolut radiant într-o rochie-cămașă semnată Ralph Lauren. Piesa din in era perfectă pentru căldura lunii iulie din Marea Britanie, având un decolteu cu guler deschis, mâneci până la cot și un cordon în talie pentru a oferi structură siluetei.

Pentru a-și păstra un look relaxat, Pippa a descheiat ușor nasturii fustei vaporoase, permițând o mai mare libertate de mișcare. Cât despre accesorii, soția managerului de fonduri speculative James Matthews a adăugat o pereche de espadrile negre cu toc și șireturi pe picior și o geantă crossbody asortată. A completat totul cu ochelari de soare rotunzi și cercei rotunzi din aur.

Recomandari Rochia purtată de Ducesa Sophie în 2002 care seamănă izbitor cu ținuta Prințesei Diana

Părerea stilistului

Leanne Jones, o stilistă de modă care s-a format la London College of Style, subliniază că Pippa a demonstrat perfect cum confortul casual este esențial în timpul sarcinii, fără a renunța la stil. E drept că rochiile sunt o opțiune excelentă în această perioadă.

„Rochiile similare Ralph Lauren din colecția actuală sunt adesea confecționate din bumbac respirabil, ceea ce le face o opțiune excelentă pentru a rămâne răcoroasă și confortabilă,” explică stilista.

Jones a continuat analiza. „Croiala oferă suficient spațiu pentru burtică, în timp ce cordonul legat lejer definește subtil talia, menținând silueta purtătoarei vizibilă fără a compromite confortul.”

Recomandari Zendaya a apărut la Roma în rochia purtată de Cate Blanchett în 2022

o lecție de stil.

„Este un exemplu perfect de look de sarcină lejer și fără efort, și unul pe care l-aș recomanda cu plăcere ca stil de manual pentru viitoarele mămici,” a concluzionat ea.

O a doua ținută, la fel de șic

Numai că Pippa nu s-a oprit aici. Două zile mai târziu, și-a făcut din nou apariția la Wimbledon, de data aceasta la semifinala masculină, venind de mână cu soțul ei, James Matthews (fratele lui Spencer Matthews, fostă vedetă a reality show-ului *Made in Chelsea*). Viitoarea mămică a ales o altă rochie de vară care i-a venit perfect, de data aceasta o piesă midi imprimată de 680 de lire sterline, de la brandul Anna Mason.

Recomandari Elizabeth Debicki, mesaj calculat prin rochia ‘nud’ purtată la un eveniment de gală

Rochia avea un design etajat și un guler la baza gâtului, potrivindu-se de minune cu espadrilele albe cu toc și cu clutch-ul din rafie.

O regulă nescrisă pe care Pippa o ignoră

V-ați gândit vreodată de ce sora ei, Prințesa de Wales, evită de obicei espadrilele la Wimbledon? Kate a purtat în public acest tip de încălțăminte cu toc și șireturi doar în câteva ocazii pe parcursul celor 15 ani de căsnicie cu Prințul William.

Se pare că totul are legătură cu un precedent stabilit de regretata Regină Elisabeta. Se crede că suveranei nu îi plăcea acest stil de pantofi, iar doamnele din familia regală erau descurajate să îi poarte în prezența ei.

De la apariția la turneul de tenis din 2018, Pippa a mai adus pe lume doi copii cu James Matthews – Grace Elizabeth Jane, născută în 2021, și Rose Louise Victoria, născută în 2022. Familia locuiește într-un conac georgian de 15 milioane de lire sterline din Berkshire.