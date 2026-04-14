Selma Blair, actrița în vârstă de 52 de ani cunoscută pentru roluri în filme precum „Cruel Intentions” sau „Legally Blonde”, intră în lumea modei cu o colecție capsulă de pijamale. Colaborarea cu brandul Mersea, fondat de Melanie Bolin și Lina Dickinson, aduce 14 piese ale căror prețuri variază între 38 și 178 de dolari, fiecare spunând o parte din povestea personală a actriței.

O colaborare născută dintr-un pachet

Dar cum a început totul, de fapt? Povestea din spatele colecției „Sea La Vie” este profund personală și a început într-un moment dificil pentru actriță, diagnosticată cu scleroză multiplă în august 2018. Un gest neașteptat din partea fondatoarelor Mersea a pus bazele parteneriatului.

„Treceam prin multe tratamente și tocmai fusesem diagnosticată [cu scleroză multiplă] după ce ne-am întâlnit [fondatoarele și Blair], și am primit prin poștă acest pachet de îngrijire cu adevărat uimitor. Eram în pat, dar în aceste piese de cașmir. Când eram tratată în spital, purtam și lucruri care se simțeau bogate și m-am simțit îngrijită, și erau de la aceste femei”, a povestit Selma Blair.

Iar legătura a rămas. „Port mereu lucrurile lor. Când am început să mă simt mai bine, am luat legătura și am spus: «Ați fi interesate să facem această colaborare?»”, a adăugat ea.

Pijamale pentru pat, plajă și mic dejun

Colecția de 14 piese este gândită pentru a fi versatilă, trecând cu ușurință de la dormitor la o plimbare pe plajă sau la micul dejun. Realizate din satinuri de lux și materiale ultra-moi, inclusiv bumbac 100%, piesele includ de la salopete și topuri cu nasturi la pantaloni scurți și seturi din bumbac. tot ce ai nevoie pentru confort.

Blair și-a pus amprenta personală peste tot, prin motive brodate care îndeamnă la iubire de sine, o bandană în onoarea câinelui ei de serviciu, Scout, și o jachetă de dormit în stil vintage, inspirată de o amintire de familie.

De ce tocmai pijamale? Răspunsul actriței e direct. „Îmi place mult patul. Când oamenii întreabă care este ritualul meu de culcare, eu răspund: «Pijamale. Du-te la culcare, nu vorbi cu mine».”

Piesa de rezistență pare să fie jacheta de pat, un omagiu adus mamei sale. „Mi-am dorit foarte mult o jachetă de pat ca a mamei mele. A fost prima mea cerere. Este prima jachetă de pat pe care am văzut-o într-o culoare matură, astfel încât să o poți purta și afară”, explică Blair. Actrița își amintește că fura jachetele mamei sale în tinerețe: „Mi se părea cool când eram tânără. Luam jachetele de pat ale mamei și le purtam seara în oraș, cu o bustieră cool și o pereche de blugi, făcându-le puțin mai sexy.”

Design prin Zoom și culori preferate

Procesul de creație a durat între nouă și zece luni și s-a desfășurat, în mare parte, online. „Urăsc Zoom, este greu, dar întâlnirile pe Zoom au fost grozave. Adică, sunt niște profesioniste”, recunoaște actrița. Chiar dacă a fost prima ei experiență în design, Blair a avut o viziune clară.

„Am fost intimidată pentru că am o idee foarte specifică despre cum îmi place să arăt”, spune ea. Și totuși, a reușit să-și transpună ideile în realitate, inclusiv o dorință mai veche. „Dar îmi place un aspect clasic foarte frumos. Și mi-am dorit întotdeauna ceva roz cu verde, iar cel mai aproape am ajuns de a purta pasteluri sunt pijamalele roz cu paspoal verde. Și este una dintre preferatele mele. Ador pijamalele cu paspoal.”

Un scop nobil și viitorul colecției

Dincolo de modă, colecția are și o componentă caritabilă. Zece procente din profiturile obținute din vânzarea colecției „Sea La Vie” vor fi donate către American Brain Foundation, fundație unde Blair este ambasador global.

Cât despre viitorul colaborării, actrița a glumit: „Ei bine, depinde dacă le cumpără cineva, și atunci mă vor chema înapoi. Dar altfel s-ar putea să rămânem doar prieteni.”

Campania publicitară a fost fotografiată în Laguna Beach, California.

„Trebuie să vorbesc cu oamenii ca să am idei”

Pentru Selma Blair, acest proiect a însemnat mai mult decât design vestimentar. A fost un exercițiu de a-și recăpăta rezistența și inspirația. „A trebuit să învăț din nou ce înseamnă rezistența și să am mai multă grijă de mine. Nu puteau exista modele mai bune”, spune ea despre fondatoarele Mersea.

Actrița a vorbit deschis despre izolarea cauzată de boala cronică și de pandemie, un sentiment cu care mulți pot rezona. „Te poți îndepărta destul de mult de lucruri. COVID a fost o lovitură pentru mulți oameni, iar eu am o boală cronică. […] Cred că mulți oameni și-au pierdut rezistența de a ieși… intri într-un ritm diferit și îți pierzi avântul.”

Procesul creativ a fost un mușchi pe care a trebuit să-l reantreneze. „Nu sunt întotdeauna un auto-generator de idei. Am nevoie de cineva cu care să schimb o idee. […] Trebuie să vorbesc cu oamenii ca să pot spune ideea stupidă. Am uitat cum să gândesc în anumite moduri, în felul care întinde acel mușchi.”

Numai că actrița nu se oprește aici. Pe lângă o colaborare cu brandul de ochelari Benny’s Eyewear, Blair se pregătește să înceapă filmările pentru pelicula „Ethan Almighty” și, pentru a-și crește rezistența, a început să practice boxul cu celebrul antrenor Freddie Roach.