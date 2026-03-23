Brandul de parfumuri Le Monde Gourmand face echipă cu Disney pentru o colecție inspirată de „Alice în Țara Minunilor”, marcând 75 de ani de la lansarea filmului original. Colecția aduce patru noi ape de parfum, fiecare la prețul de 30 de dolari sau 34 de dolari pentru un set de două. Și este prima dată când brandul colaborează cu o entitate non-umană.

O colaborare multidimensională

Parteneriatul pare, la prima vedere, neașteptat. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Ann Somma, chief brand officer la Tru Fragrance (compania-mamă), explică de ce povestea se potrivește perfect filozofiei brandului. „Pentru noi, povestea lui Alice și ideea de a cădea în vizuina iepurelui și de a experimenta toate aceste personaje și viniete diferite seamănă foarte mult cu conceptul Le Monde Gourmand”, spune ea. „Avem multe parfumuri în ofertă și fiecare oferă acest gen de oportunitate de a te cufunda într-o experiență și o personalitate prin intermediul simțului olfactiv. Așa că Alice a fost pentru noi un concept foarte multidimensional, perfect pentru ceea ce facem.”

Această lansare permite brandului să ajungă la mai multe generații de fani. „Deși ne place să avem acea interfață umană, ne place la fel de mult să avem ceva în care să ne putem înfige dinții, ceva cu atât de multă semnificație pentru atât de mulți oameni, și să ne jucăm cu povestea în acest fel”, a adăugat Somma.

Inocența lui Alice: Melodie De Thé

Primul parfum, Melodie De Thé, o reprezintă pe Alice însăși, cea pe care o întâlnim la începutul filmului. Cu note de bază de mosc, infuzat cu ceai de hibiscus și lămâie confiată, parfumul surprinde perfect personajul. „Este inspirat de acel început. Inocența ei și dorința ei de a explora această lume în care s-a trezit. Este un parfum capricios, ușor, simplu de purtat”, explică Somma.

Poțiuni fermecate și ceaiuri nebune

V-ați gândit vreodată cum ar mirosi sticluța cu „Bea-mă”? Potion Enchantée încearcă să răspundă la întrebare. O fuziune de lemn de cedru albastru, iasomie înstelată și piersică-zmeură, acest parfum este, potrivit lui Somma, cel mai jucăuș din colecție. „Este efervescent, luminos, cu zmeură, și are acel sentiment de «miroase-mă», pur și simplu delicios. Nuanța este, si, un albastru neon strălucitor. Și astfel aduce la viață ideea sticluței cu poțiune fermecată și intriga de a o lua și de a vedea unde te duce”, a adăugat ea.

Iar pentru iubitorii de arome dulci, Fête De Vanille este, pe bune, întruchiparea petrecerii de ceai. Combină note de alune calde, vanilie pufoasă și cremă de bezea. „Aceasta este petrecerea de ceai cu Pălărierul Nebun, frumoasă și decadentă”, descrie Somma

Inima de Regină, un parfum pasional

Dar cum rămâne cu Regina de Cupă? Ei bine, personajul ei primește cel mai intens parfum din colecție, Rouge de Coeur. Ancorat în lemn de ambră, cu note de trandafir de Damasc și piper roz, parfumul este descris de Somma drept „pasional”.

Inspirația este cât se poate de directă. „Dacă vă amintiți acea scenă din film, regina cere ca toți trandafirii din grădină să fie vopsiți în roșu. Și, fireste, modul în care Disney abordează acest lucru este cu aceste straturi frumoase de vopsea roșie care se prelinge. Așa că acesta este parfumul de trandafir de Damasc, de piper roz. Și o reprezintă pe Regina de Cupă și cererile ei absurde”, a continuat ea.

Exclusiv la Ulta

Întreaga colecție, cu cele patru parfumuri, poate fi achiziționată exclusiv de la retailerul Ulta. Motivul este simplu și se leagă de întreaga experiență a brandului.

„Ulta este un loc unde te duci și te joci. Și ne place ideea ca Ulta să fie un fel de Țară a Minunilor a ta, unde poți veni să experimentezi brandul și această lansare”, a concluzionat Ann Somma.