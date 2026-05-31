Moda sprâncenelor subțiri, specifice anilor 2000, își face din nou simțită prezența pe covorul roșu și în feed-urile noastre. Vedete precum Jennie Kim, la Met Gala 2026, și modelul Gabbriette au afișat recent arcade mult mai delicate și fine, lăsând în urmă aspectul stufos și extrem de conturat cu care ne-am obișnuit în ultima vreme.

Sinceră să fiu, știu exact ce simți când auzi asta. Te-ai gândit instantaneu la anii în care ai folosit seruri scumpe de creștere ca să repari daunele pensatului excesiv din liceu? Dar miza acum nu este să te întorci la acele linii aspre și rigide. Noul val propune un look mult mai aerat, care îți pune în valoare trăsăturile feței, fără să te oblige să îți distrugi foliculii și să regreți mai târziu.

Sfârșitul erei de Instagram

Sprâncenele noastre au trecut prin multe în ultimul deceniu. Dacă îți amintești (și sigur o faci), finalul anilor 2010 a fost dominat de acel look grafic, ultra-sculptat cu mult corector și creion. Apoi a venit pandemia, cu trendul sprâncenelor periate cu săpun sau gel transparent, cât mai mari și rebele. Iar acum, pendulul se întoarce inevitabil către forme mai subțiri.

Recomandări Trendul neasteptat care a cucerit vedetele. Ce mesaj ascund tricourile lor preferate

Într-o analiză de beauty publicată recent de Wwd, specialiștii explică de ce această schimbare aduce de fapt o ușurare. Kristie Streicher, artist de sprâncene și fondatoarea KS and Co., vede această tendință ca pe o reacție naturală de oboseală față de stilurile greoaie din trecut.

„Vedem o îndepărtare de la sprânceana de Instagram excesiv de laminată către ceva mai moale, mai experimental. Nu văd neapărat pe toată lumea întorcându-se la cele ultra-subțiri de la sfârșitul anilor ’90 sau începutul anilor 2000. Ceea ce apreciază oamenii cu adevărat este un sentiment general mai ușor, mai puțin rigid.” – Kristie Streicher, artist de sprâncene

Trucuri fără pensetă

Și chiar are sens. După ani de arcade dense, e o adevărată prospețime în a le vedea puțin mai „nefăcute”. Pentru a obține efectul eteric pe care l-am văzut la Gabbriette la gala LACMA, subliniază Streicher, nu trebuie sub nicio formă să pui mâna pe pensetă și să smulgi la întâmplare.

Recomandări Cizmele cowboy reinventate – trendul Quiet Western cucerește vedetele

Iluzia unor arcade subțiri se poate crea foarte simplu din machiaj. Poți folosi un gel de sprâncene mai deschis la culoare sau poți încerca un pic de fond de ten și corector pentru a mima firele decolorate. Chiar și simpla periere a sprâncenelor pentru a părea mai plate poate avea același efect rafinat. Pentru zonele rare, un stilou de tip microfeathering te ajută să desenezi fire ultra-fine, păstrând rezultatul natural și luminos.

Trendul abia prinde contur pentru sezonul următor, iar produsele cu formule translucide vor înlocui rapid pomadele opace pe rafturile magazinelor de cosmetice. Lasă penseta la locul ei în sertar, folosește un gel nuanțator lejer și bucură-te de o rutină de machiaj care îți lasă pielea să respire.