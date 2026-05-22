Te-ai gândit vreodată cât de mult ne punem viața și siguranța în mâinile celor pe care îi lăsăm să intre în intimitatea casei noastre? Kenneth Iwamasa primea 150.000 de dolari pe an ca să fie asistentul personal al lui Matthew Perry. Doar că fișa postului s-a transformat treptat într-un coșmar absolut, el devenind cel care i-a administrat actorului din serialul „Friends” doza fatală de ketamină în data de 28 octombrie 2023.

Dincolo de tragedia pierderii unui om iubit de o lume întreagă, povestea asta ne lovește fix în punctul vulnerabil al încrederii trădate. Familia lui Perry credea că a adus un salvator în casă, un om care să îl țină departe de tentații, dar s-a trezit cu un complice tăcut care i-a grăbit sfârșitul.

Cum se transformă un ajutor într-un pericol letal

Începutul sfârșitului a fost marcat de decizii greu de înțeles. Mama actorului, Suzanne Morrison, a povestit că Iwamasa știa foarte clar că își va păstra locul de muncă dacă sună orice membru al familiei în momentul în care Matthew ar fi cerut droguri. Și totuși, a ales tăcerea.

Alegerea lui a fost alta, mult mai întunecată. Iwamasa l-a injectat pe Perry, apoi a plecat liniștit să rezolve niște comisioane, iar când s-a întors l-a găsit mort în jacuzzi. Așa cum arată detaliile din dosar prezentate de Independent într-o analiză recentă a cazului, fostul asistent este primul care a ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției dintre cele cinci persoane puse sub acuzare. Miercuri, el devine ultimul care își primește sentința.

Iar durerea familiei este de neimaginat. Sora mai mică a actorului a pus punctul pe i într-o scrisoare trimisă judecătorului.

„Nu am nicio simpatie pentru Kenny Iwamasa. Nu am fost acolo în noaptea în care a murit fratele meu. Nu pot citi gândurile lui Kenny. Nu voi ști niciodată dacă doza letală de ketamină a fost letală doar dintr-un accident. Dar știu că atunci când Kenny a plecat din casă, făcea unul din două lucruri. Fie fugea de ceva ce știa că a făcut, fie abandona intenționat o persoană vulnerabilă într-o situație periculoasă.” – Caitlin Morrison, sora lui Matthew Perry

Falsa siguranță și minciunile de la înmormântare

Și gândește-te la asta. Familia îl știa de zeci de ani. Se simțiseră enorm de ușurați când actorul, care s-a luptat toată viața cu dependența, l-a angajat oficial în 2022.

Mama lui a explicat exact această capcană a falsei siguranțe în care picăm adesea când delegăm grija celor dragi.

„Mathew a avut încredere în Kenny. Noi am avut încredere în Kenny. Cel mai important job al lui Kenny, de departe, era să fie tovarășul și tutorele fiului meu în lupta sa împotriva dependenței. Am avut încredere într-un om fără conștiință, iar fiul meu a plătit prețul.” – Suzanne Morrison, mama lui Matthew Perry

Avocații lui Iwamasa au încercat să îl apere spunând că era doar un angajat care executa ordinele șefului și că pur și simplu nu putea spune nu. Numai că partea cu adevărat revoltătoare abia acum vine.

După moartea actorului, Iwamasa a încercat să pozeze în eroul tragic și prietenul devotat. Trimitea melodii mamei îndurerate, o suna dacă vedea un curcubeu și îi desena hărți ca să se descurce prin cimitir. Ba chiar a insistat să vorbească la înmormântare, un gest care mai târziu a provocat o repulsie totală familiei.

Cum poți face asta? Sora lui, Madeline, a descris momentul ca pe o traumă adăugată peste doliu.

„Persoană responsabilă pentru moartea fratelui meu a stat în picioare și s-a adresat oamenilor care îl iubeau cel mai mult. Asta este ca o glumă crudă cu care încă mă lupt. Nu i-a luat doar viața fratelui meu, a pătat ultimele noastre amintiri de la despărțire.” – Madeline Morrison, sora lui Matthew Perry

Adevărul iese mereu la lumină

Adevărul a ieșit la iveală extrem de greu. La început, asistentul a ascuns complet ketamina de polițiști pe lista de medicamente. Abia după perchezițiile din ianuarie 2024 a recunoscut că îi făcea șase până la opt injecții pe zi în ultima perioadă. Ba chiar îi scria intermediarului mesaje în care se semna ironic „aici Alfred, majordomul lui batman”.

Ce urmează acum pentru omul care a trădat o asemenea încredere? Procurorii cer pentru Iwamasa trei ani și cinci luni de închisoare, o pedeapsă vizibil mai mică decât a dealerului principal, tocmai pentru că asistentul a devenit martorul cheie al acuzării.

Sentința finală se decide miercuri în fața instanței americane. Indiferent de anii petrecuți efectiv după gratii, decizia judecătorilor nu va putea repara niciodată realitatea unei prietenii transformate în cea mai dureroasă trădare pentru o mamă care și-a pierdut fiul.