Te-ai întrebat vreodată cum arată libertatea pentru o femeie mereu urmărită de blitzuri? Pentru Prințesa Diana, refugiul perfect se afla chiar în inima metropolei New York. O serie de fotografii surprinse de-a lungul anilor nouăzeci ne arată o cu totul altă față a celei mai iubite prințese, inclusiv cu doar două luni înainte de tragicul ei sfârșit.

Dincolo de rochiile spectaculoase și zâmbetele perfecte, imaginile ne amintesc de puterea unei femei de a-și rescrie povestea. Diana nu mai era doar soția moștenitorului tronului britanic. Era o forță independentă care atrăgea fonduri uriașe pentru cauze umanitare și își alegea propriile bătălii. O lecție de reziliență pe care, hai să fim sincere, o putem aplica și noi atunci când simțim nevoia unui nou început.

Primele vizite și impactul uriaș

Relația ei de dragoste cu metropola americană nu era una nouă. Prima ei vizită solo peste ocean a avut loc în februarie 1989. Atunci a spart barierele vizitând secția pentru pacienții bolnavi de SIDA de la Harlem Hospital.

„propria noastră regalitate, indiferent ce ar fi ea, fiind o democrație sau o republică sau orice altceva, nu a făcut nimic aproape la fel de simbolic ca aceste lucruri pe care le faceți astăzi.” – Dr. Margaret Heagarty, Harlem Hospital

Așa cum amintește un reportaj publicat recent de Hellomagazine, Prințesa transforma pur și simplu trotuarele orașului într-un adevărat spectacol. Când ieșea din hotelul ei preferat, The Carlyle de pe Upper East Side, sute de fani și zeci de fotografi o așteptau cu sufletul la gură. Aici, în apartamentul ei, a avut loc și faimoasa întâlnire din vara lui 1995 cu John F. Kennedy Jr., care spera să o convingă să pozeze pentru coperta revistei sale George.

Recomandari Surpriza vestimentară a Ducesei Sophie. Ce a împrumutat de la Prințesa Diana

O călătorie legendară cu liftul

Și uite o poveste care pare desprinsă dintr-un film de la Hollywood. Se spune că la același hotel elegant a împărțit un lift cu Michael Jackson și Steve Jobs.

„Cea mai faimoasă călătorie cu liftul din istorie a avut loc la The Carlyle. Pentru că unul dintre băieții care operează liftul mi-a spus: Știi, i-am avut odată pe Prințesa Diana, Michael Jackson și Steve Jobs pe toți în același timp. Acum, acela este un lift de putere. A fost liniște totală până când Diana a început să cânte Beat It.” – Piers Morgan, documentarul Always at The Carlyle

Dincolo de evenimentele de gală, Diana iubea să exploreze orașul. A pășit pe treptele celebrului metropolitan museum of Art pentru singura ei apariție la Met Gala în decembrie 1996, purtând o creație semnată John Galliano. Dar a și mers de mână cu Maica Tereza pe străzile din Bronx în iunie 1997. Ba chiar a vizitat faimosul magazin de jucării FAO Schwarz în timpul vizitelor ei, bucurându-se de lucrurile simple.

Recomandari Imaginile care au surprins pe toata lumea. Ce facea Marco Rubio la o nunta in familie

Moda ca instrument pentru fapte bune

Iar eleganța ei venea mereu la pachet cu o misiune clară. În decembrie 1995, a acceptat premiul umanitar la gala United Cerebral Palsy Awards și a ținut un discurs care a rămas în istorie.

„Astăzi este ziua compasiunii. Să nu așteptăm să fim îndemnați, ci să ieșim în seara asta, mâine și în zilele care urmează, și să ne demonstrăm umanitatea.” – Prințesa Diana

A urmat apoi momentul din iunie 1997, când a vândut 79 dintre rochiile sale la o licitație Christie’s în New York. Doar faimoasa ei „rochie Elvis” brodată cu perle s-a vândut cu 151.000 de dolari.

Recomandari 7 momente în care Meghan Markle a omagiat-o pe Prințesa Diana prin ținutele sale

Cifrele vorbesc de la sine.

Evenimentul, la care au participat peste 1.100 de persoane, a strâns 3,25 milioane de dolari pentru organizațiile caritabile care luptau împotriva cancerului și SIDA.

Moștenirea ei merge mai departe, nu doar prin fundații, ci și prin copiii ei. Prințul William și soția sa Catherine au ales să stea exact la același hotel The Carlyle în timpul vizitei lor din 2014, păstrând vie amintirea locului ei de suflet. Peste ani, rămâne deschisă întrebarea dacă vom mai vedea vreodată o figură regală capabilă să îmbine o asemenea vulnerabilitate umană cu un impact global atât de puternic.