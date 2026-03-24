Harry Styles a fost zărit pe străzile din New York, părăsindu-și reședința din Williamsburg pentru o plimbare spre Manhattan. De la lansarea celui de-al patrulea album al său, „Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, cântărețul a devenit o prezență constantă în Brooklyn și Lower Manhattan, fiind văzut adesea traversând pe jos între cele două cartiere.

Un look de newyorkez get-beget

Schimbarea stilului de viață pare să-i fi influențat și garderoba. Dacă până acum ne obișnuisem cu pălăriile sale stil Brit-pop și ochelarii de inspirație rave din Berlin, acum artistul a adoptat un look newyorkez în toată regula. Iar dovada stă chiar pe hanoracul său.

Acesta a optat pentru un pulover vintage alb de la Nike, din colecția US Open 1994 (chiar anul în care s-a născut), pe care l-a asortat cu o pereche de blugi negri prespălați și cu nelipsiții săi adidași Adidas Sambas. Cum altfel să-ți declari rezidența, dacă nu purtând-o la propriu pe piept?

Accesoriile fac diferența

Dar accesoriile au fost cele care i-au completat cu adevărat imaginea de „băiat de cartier”. Pe cap purta un fes negru, înalt, așezat ușor într-o parte. Nu lipseau nici ochelarii săi de soare preferați, model aviator cu lentile galbene de la Jacques Marie Mage.

Căștile? Cu fir.

În mâna pe care purta un inel pe degetul mic, ținea o cafea mică cu gheață. V-ați fi gândit vreodată că niște căști cu fir pot schimba complet un outfit în zilele noastre? Se pare că da.

Harry Styles transmite un mesaj clar cu noul său look: „Merg și eu pe-aici!”