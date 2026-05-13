Jessica Alba, actrița și fondatoarea Honest Company, a publicat recent o serie de fotografii din vacanță care au atras imediat atenția pe internet. Îmbrăcată într-un costum de baie negru din două piese, vedeta a demonstrat că o rutină scurtă, dar intensă, face minuni pentru siluetă.

Cum a reacționat internetul la fotografiile din vacanță

În imaginile devenite virale, Alba stă relaxată pe un doc plutitor în mijlocul oceanului. Poartă un bikini negru cu șnur, abia vizibil, în timp ce zâmbește spre cameră sub un cer perfect albastru.

Actrița a adăugat la postarea din vacanță o descriere simplă: „maximizând bucuria”.

Dar fanii au mutat rapid discuția spre cu totul altceva.

Secțiunea ei de comentarii s-a umplut imediat de aprecieri pentru fizicul ei. Un fan a scris „fese superbe” alături de emoji-uri cu inimi și sărutări, în timp ce un alt comentator a adăugat simplu: „Fierbinte!!!”. Postarea a strâns rapid peste 243.000 de aprecieri.

Și colegele din industrie au avut ceva de spus. Cântăreața Rita Ora a comentat „Da, corpuuuul”, iar Kelly Rowland a adăugat hilar: „HAIDEȚI, FESE!!”.

Alți urmăritori au fost cuceriți de energia relaxată a vacanței. „Fotografii uimitoare și frumoase”, a exclamat cineva, în timp ce un alt fan a reacționat cu „vibe [emoji foc]”.

Rutina de fitness care nu durează ore întregi

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc vedetele să se mențină în formă, deși au programe extrem de încărcate? Să fim sincere, de multe ori ne imaginăm că petrec jumătate de zi în săli de fitness exclusiviste.

Numai că realitatea e uneori mult mai pământeană.

Într-un articol recent semnat de Theblast, aflăm că vedeta a vorbit deschis pentru coperta revistei Shape din iunie 2020 despre relația ei cu sportul. Deși apreciază fitnessul, actrița are o abordare foarte directă.

„Trebuie să transpir, altfel nu simt că am realizat ceva”, a povestit ea.

Când timpul o presează (și știm cu toate cum e să jonglezi cu jobul și familia), Alba face antrenamente scurte, dar intense. Rutina ei include burpees, mountain climbers, sărituri din genuflexiune, planșe și salutul soarelui inspirat din yoga.

Apropo de Honest Company, brandul ei de beauty axat pe ingrediente curate, produsele au ajuns de ceva timp și în parfumeriile Douglas din România, cu prețuri care pornesc de la aproximativ 80 de lei pentru un gel de curățare facială.

Iar actrița nu se ferește să spună lucrurilor pe nume când vine vorba de efortul fizic. „Dar nu am de gând să mint”, a recunoscut ea. „Să te antrenezi e nasol.”

Lecția de body positivity după trei copii

Baza pentru corpul ei atletic a fost pusă cu mult timp în urmă. Mai exact, în perioada în care filma pentru serialul SF „Dark Angel”.

„Atribui corpul meu atletic artelor marțiale, gimnasticii, dansului și antrenamentelor de forță pe care le-am făcut în timp ce filmam «Dark Angel»”, a explicat Alba. „Asta m-a făcut puternică și chiar a ridicat ștacheta.”

Totuși, încrederea în sine nu a apărut peste noapte.

Într-un eseu publicat în 2019 de revista InStyle, ea a comparat mentalitatea ei de la prima ședință foto pentru coperta lor din 2007 cu felul în care gândește acum. „Privind în urmă, când am pozat pentru prima mea copertă InStyle, eram nesigură”, a scris Alba. „Simțeam că trebuie să fiu cineva care nu eram pentru a fi acceptată. Am permis ideilor altor oameni despre cine credeau ei că ar trebui să fiu să mă definească.”

Maternitatea a schimbat complet această perspectivă.

„Cine sunt acum? Ofer zero f-cks”, a declarat actrița cu o sinceritate debordantă. „Am trei copii. Mi-au explodat corpul, și sunt împăcată cu asta. Și știu că sunt deșteaptă. Nu-mi pasă ce cred toți ceilalți. Sunt bine, fată. Sunt bine.”

Între noi fie vorba, exact genul acesta de vulnerabilitate ne ajută să ne relaxăm standardele imposibile pe care ni le impunem singure zilnic. Până la urmă, un antrenament rapid cu 15 sărituri tip burpee și 30 de secunde de planșă executat direct pe covorul din sufragerie poate fi suficient pentru doza ta zilnică de energie.