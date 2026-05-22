Te-ai întrebat vreodată de ce fondul tău de ten arată impecabil în unele zile, iar în altele se strânge inestetic și se cojește? Răspunsul stă adesea în baza pe care o folosești, iar opt creme cu factor de protecție solară tocmai au fost testate și validate de experți pentru a rezolva exact această problemă.

Sinceră să fiu, știu exact tentația de a sări peste pasul protecției solare doar ca să eviți acel aspect prăfos sau senzația că machiajul o ia la vale pe parcursul zilei. Dar miza aici este sănătatea tenului tău pe termen lung, iar compromisul între o piele protejată de raze și un machiaj frumos pur și simplu nu mai este necesar dacă alegi produsul corect.

Până nu demult, cremele cu SPF erau recunoscute pentru textura lor greoaie care lăsa o peliculă albă și făcea imposibilă aplicarea uniformă a unui fond de ten. Femeile erau nevoite să aleagă între a-și proteja fața și a avea un aspect curat. Iar într-o analiză publicată recent de Marieclaire, experții în frumusețe au demontat acest mit, testând formulele moderne care acționează ca un primer perfect.

Recomandari Secretul dureros ascuns de o artista celebra. Ce s-a intamplat în față intregii comunitati

Amelia Yeomans, editor de beauty, are o regulă de aur de la care nu se abate niciodată.

„Poartă cremă de soare pe față în fiecare zi. Da, chiar și iarna, și chiar și atunci când este gri și înnorat.” – Amelia Yeomans, Junior Shopping Editor

Formule lejere pentru un buget accesibil

Dacă ești în căutarea unei opțiuni prietenoase cu portofelul, Garnier Vitamin C Daily UV Brightening Fluid Glow SPF 50+ face o treabă excelentă. La prețul de 11.19 lire, acest fluid ușor nu doar că protejează, dar acționează și ca un primer iluminator. Și știi momentul ăla când vrei doar puțină acoperire fără să te încarci prea tare? Beauty of Joseon Daily Tinted Fluid Sunscreen SPF30 Pa+++ este varianta nuanțată ideală. Are o textură apoasă care intră în piele în câteva secunde și reduce roșeața, fără să lase fața lucioasă la final.

Recomandari S-a aflat secretul unuia dintre cele mai iubite cupluri. Ce a recunoscut actorul despre sotia lui

Investiții premium pentru un ten impecabil

Uneori simți nevoia să te răsfeți cu un produs care face absolut totul, fără bătăi de cap. Clé De Peau Beauté Exclusive UV Protective Cream SPF 50 este considerată varianta supremă în acest test. Deși are un preț piperat de 78.40 lire, formula sa hidratează intens fără nicio urmă de grăsime, lăsând un ten radiant pe care fondul de ten alunecă perfect.

Dar ce facem cu pielea sensibilă care reacționează la orice noutate? CeraVe AM Facial Moisturising Lotion SPF 50 vine în ajutor aici. Formula sa întărește bariera pielii și oferă o bază non-grasă peste care machiajul se așază fluid și natural.

Alternative minerale și calmante

Pentru zilele în care te grăbești, filtrele minerale sunt salvarea pentru că oferă protecție instantanee. Supergoop! Mineral Glowscreen Soft-Radiance Drops SPF 30 se usucă destul de mat, dar păstrează o luminozitate naturală, asigurându-te că baza ta nu va aluneca de pe față. Iar dacă te confrunți cu iritații constante, Dr Sam’s Flawless Daily Sunscreen SPF 50 conține niacinamide și calmează roșeața, fiind complet nedetectabil sub machiajul tău zilnic.

Recomandari Greșeala pe care o fac toți cu menta. Secretul unui Mint Julep perfect acasă

Până la urmă, găsirea produsului ideal depinde strict de tipul tău de ten și de bugetul pe care ești dispusă să îl aloci. Alegerea finală îți aparține, iar testarea acestor formule pe propria piele rămâne singurul mod prin care vei descoperi baza perfectă pentru rutina ta de dimineață.