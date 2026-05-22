Lizzo a apărut la gala amfAR de la Cannes într-o rochie albastră spectaculoasă, afișând o siluetă complet transformată. Cântăreața a slăbit aproximativ 27 de kilograme și a atras absolut toate privirile cu o ținută care sfidează convenționalul.

Pentru noi, femeile care jonglăm mereu cu presiunea imaginii perfecte, apariția ei este o lecție pură de asumare. Nu e vorba doar despre kilogramele pierdute, ci despre cum alegi să te simți în pielea ta. Ai simțit vreodată că trebuie să te justifici pentru felul în care arăți? Lizzo tocmai a demonstrat că atitudinea bate orice standard impus de societate.

Detaliul bizar care a atras toate privirile

Să fim serioase, de câte ori nu am auzit zvonuri despre vedete care se topesc pe picioare cu injecții minune? Iar Lizzo nu a scăpat deloc de aceste acuzații. A trebuit să iasă public și să demonteze criticile celor care spuneau că a folosit faimosul medicament Ozempic pentru a ajunge la această formă.

Așa cum a relatat Theblast într-un articol recent, artista a ales o creație a celebrului designer Robert Wun. Rochia tip corset a venit cu un detaliu cel puțin neobișnuit. Un soi de piercing aplicat direct pe material, care susținea un colier masiv cu diamante chiar pe piept.

Și asta chiar nu e tot. Ținuta a fost completată de o fustă din satin albastru tip sirenă și mănuși asortate care creau o iluzie optică pe brațe.

Fanii au reacționat imediat pe rețelele sociale când au văzut imaginile de la evenimentul caritabil prezentat de actrița Geena Davis.

„Aceasta este atât de campy, dar totuși high fashion. A rupt tot.” – Fan, pe platforma X

Dar au existat și voci care nu au înțeles exact conceptul stilistic ales pentru acea seară.

„A avut prea multe coliere. Nu a știut unde să-l pună pe celălalt.” – Utilizator anonim, pe rețelele sociale

Adevărul din spatele transformării

Dincolo de rochia spectaculoasă și de evenimentul unde au cântat Robbie Williams și Zara Larsson, subiectul principal a rămas silueta ei. Artista a fost mereu extrem de sinceră despre călătoria ei spre un stil de viață mai sănătos. Chiar dacă nu obișnuiește să dea cifre exacte la virgulă, ea a anunțat încă din 2025 că și-a atins obiectivul, reușind să scape de 16 procente din grăsimea corporală.

Transformarea ei ne amintește că schimbările reale cer timp și multă muncă, nu doar o rețetă magică găsită pe internet. Rămâne doar curiozitatea legată de următoarele ei apariții publice. Oare ce designer va avea curajul să îi creeze următoarea ținută statement?