Dacă te întrebai cum să scapi de kilogramele fără să cheltui o avere pe prafuri magice, răspunsul a venit. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a dezvăluit o metodă de slăbit care costă exact zero lei și nu implică nicio listă de alimente interzise.

Secretul care nu iti da bugetul peste cap

De ce contează asta cu adevărat pentru tine și bugetul familiei tale? Simplu. Trăim într-o perioadă în care internetul este plin de cure de slăbire complicate, meniuri restrictive și suplimente scumpe. Iar noi, femeile, știm prea bine cât de frustrant este să dai bani pe detoxuri care te lasă și flămândă, și cu portofelul gol la finalul lunii.

Dar lucrurile stau puțin diferit cu această abordare. Într-un material publicat recent de Csid, aflăm că secretul stă într-un gest banal pe care îl putem face toate: înjumătățirea porțiilor. Nu ai nevoie de shake-uri și nici de ingrediente exotice greu de găsit.

„Mănânci ce mănânci de obicei, dar pe jumătate.” – Mihaela Bilic, medic nutriționist

Dacă obișnuiai să mănânci doi ardei umpluți la masă, acum mănânci doar unul. Dacă îți puneai două felii mari de pizza, reduci porția la una. Fără frustrări și fără să transformi mâncarea într-un inamic.

Ce poti face TU chiar de la urmatoarea masa

Și da, creierul are nevoie de timp pentru adaptare. La început s-ar putea să ți se pară că farfuria e cam goală, numai că stomacul se obișnuiește treptat cu noile cantități. Senzația aia de foame disperată e adesea doar obișnuință, nu o nevoie reală a corpului tău. când nu mai ai alimente „interzise”, scade și riscul de a da iama în frigider noaptea târziu din cauza stresului acumulat.

Un alt truc simplu recomandat de medic este să mănânci încet. Când savurezi mâncarea pe îndelete, creierul primește semnalul de sațietate mult mai repede și eviți supraalimentarea.

Așa că, la cina din seara asta, pur și simplu pune-ți în farfurie doar jumătate din porția cu care erai obișnuită. Vei descoperi rapid dacă stomacul tău chiar avea nevoie de toată acea cantitate de mâncare sau era doar un automatism de care poți scăpa chiar de mâine dimineață.