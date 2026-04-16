După excesele alimentare din sărbători, mulți se întreabă cum să revină la greutatea normală. Medicul nutriționist Mihaela Bilic vine cu câteva metode inedite, dar care „funcționează garantat!”. Ea explică de ce slăbitul este, de fapt, o luptă biologică pe care o purtăm cu propriul organism, programat să acumuleze rezerve.

De ce ne vrea natura grași

V-ați gândit vreodată de ce ne este atât de greu să slăbim, chiar și cu toată voința din lume? Mihaela Bilic are o explicație tranșantă. „Slăbitul e un fel de luptă cu morile de vânt, pentru că natura ne vrea grași! Ce se întâmplă când vrem să slăbim? Organismul intră în panică și se opune acestei acțiuni care, după instinctele lui, ne pune în pericol viața. Iată câteva metode care funcționează garantat!”

abundența de mâncare din ultimele decenii nu a putut șterge „cele 7 milioane de ani în care foamea ne-a asigurat supraviețuirea”.

Secretul pauzelor dintre mese

Unul dintre sfaturile esențiale oferite de nutriționist este renunțarea la gustările dintre mese. E drept că pare greu, dar beneficiile sunt majore. „Mâncați rar și faceți pauze lungi între mese. Când mănânci mai rar, senzația de foame e mai ușor de ținut în control, glicemia rămâne constantă și se slăbește mai ușor.”

Iar explicația este una științifică. La aproximativ două ore după ce am terminat de mâncat, se activează așa-numitul „complex motor migrant” (un proces natural de auto-curățare a tubului digestiv). Numai că acest mecanism este extrem de sensibil. „La 2 ore după masă, intestinul declanșează un program de auto-curățare. Dacă noi ronțăim un covrigel, acest program se întrerupe.”

Apa în timpul mesei, un mit demontat

Contrar credinței populare, apa băută în timpul mesei nu diluează sucurile digestive și nici nu îngreunează digestia. Ba chiar poate fi un aliat de nădejde în cura de slăbire, ajutând la controlul cantității de mâncare consumate. „Dacă vreți să mâncați mai puțin și să vă săturați mai repede, beți apă în timpul mesei. Apa se amestecă cu alimentele solide și creează un fel de ‘ciorbă’ care mărește senzația de sațietate.”

Bilic oferă și o formulă extrem de simplă.

„Rețeta cea mai simplă pentru slăbit: 1 gură de mâncare, 2 guri de apă!”

Lactatele cresc randamentul cu 30%

Un alt truc surprinzător vizează produsele lactate. Potrivit unui studiu celebru citat de medic, acestea pot accelera mare procesul de slăbire. „Mâncați iaurt și produse lactate cu zer, cresc cu 30% randamentul curei de slăbire.” Cum vine asta, mai exact? Se pare că nu doar calciul și vitamina D sunt responsabile, ci și alți compuși din lactate care ajută la reglarea apetitului și la stimularea metabolismului.

Mâncarea picantă accelerează metabolismul

Mâncarea fierbinte sau picantă poate fi și ea de ajutor, prin efectul termic pe care îl produce. Organismul consumă energie suplimentară pentru a digera aceste alimente. „Ne încălzim la propriu și la figurat după ce mâncăm, iar asta ajută la slăbit.” Acest efect este intensificat de condimente, frig sau cafeină, iar în cazul mâncărurilor picante, se poate prelungi chiar și trei ore după masă.

În final, alegerea metodelor potrivite ține de fiecare. „Acum, în funcție de cât de mult vă doriți să slăbiți, vă las pe voi să alegeți metodele potrivite.”