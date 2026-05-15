John Travolta a bifat o apariție rară la Festivalul de Film de la Cannes, alături de fiica lui, Ella, dar detaliul care a captat imediat atenția a fost transformarea sa fizică radicală. Actorul a pășit pe covorul roșu pentru a primi un trofeu onorific Palm d’Or pentru întreaga carieră.

Știi momentul ăla când simți nevoia unei schimbări de look și te întrebi cum vor reacționa cei din jur? Ei bine, fix prin asta trece acum starul din Grease. Dincolo de premii și strălucirea reflectoarelor, miza reală aici este felul în care publicul acceptă evoluția unui idol, dar și legătura emoționantă pe care o păstrează cu fiica lui în fața provocărilor vieții.

Un look complet neasteptat

Travolta a avut mereu o imagine iconică, dar de data aceasta a ales o direcție complet diferită. Actorul a purtat o beretă albă și ochelari, iar mustața și barba erau atât de precis conturate încât păreau aproape desenate.

Iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material recent, actorul a oferit un prim indiciu despre această schimbare pe Instagram, într-un clip video alături de Ella. Acolo purta o beretă neagră și părea că a pierdut destul de mult în greutate.

„Nu seamănă deloc cu el.” – Urmăritor pe rețelele sociale

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Un alt fan a întrebat pur și simplu: „El este?”. Și totuși, dincolo de șocul vizual, comentariile s-au îndreptat rapid către aprecierea legăturii strânse dintre tată și fiică, vizibilă în fiecare interacțiune a lor.

Un proiect de familie pe ecrane

Acum, e greu să nu te emoționeze motivul principal din spatele prezenței lor la Cannes. Pe lângă premiul onorific, Travolta a promovat proiecția filmului Propeller One-Way Night Coach. Producția se bazează pe romanul pentru copii scris chiar de el în 1997, o poveste care îi reflectă pasiunea uriașă pentru aviație.

Filmul îl are pe John în rol de narator, în timp ce Ella face parte din distribuție, alături de Clark Shotwell, Kelly Eviston-Quinnett și Olga Hoffmann. Povestea urmărește un tânăr pasionat de avioane care pleacă alături de mama lui într-o călătorie transformatoare spre Hollywood.

„Călătoria se desfășoară în momente atât magice, cât și neașteptate, trasând cursul pentru viitorul băiatului.” – Sinopsis oficial Apple

Exact când va fi disponibilă această producție de suflet pe platformele de streaming sau în cinematografe. Până la lansarea oficială, fanii au tot timpul să se obișnuiască cu noua imagine a starului lor preferat.