Odată cu entuziasmul uriaș stârnit de viitorul film biografic despre Michael Jackson, o întreagă generație se întoarce la nostalgia anilor de glorie ai muzicii pop. Te-ai gândit vreodată cum arăta cu adevărat viața lui dincolo de lumina reflectoarelor și de coregrafiile perfecte?

Refugiul secret al Regelui Pop

Las Vegas nu a fost doar o scenă pentru artist, ci a reprezentat acasă pentru o bună perioadă de timp. În 2006, Michael s-a mutat într-un conac închiriat din zona Spring Valley, situat mai exact pe 2785 S. Monte Cristo Way. Aici a locuit alături de cei trei copii ai săi (Prince, Paris și Bigi) până în vara anului 2008. Potrivit platformei imobiliare Zillow, proprietatea evaluată la 6.285.200 de dolari este momentan retrasă de pe piață și impresionează prin cele 8 dormitoare, 9 băi și o suprafață utilă uriașă de 16.461 de metri pătrați.

Iar mutările nu s-au oprit aici. Ulterior, familia a ales un alt conac închiriat, faimosul „Thriller Villa” de pe 2710 Palomino Lane, unde a stat până la sfârșitul lui 2008. Această a doua casă a fost scoasă la vânzare de mai multe ori după plecarea starului, având 7 dormitoare, 12 băi, 27.259 de metri pătrați și un preț de listare recent de 5.117.900 de dolari.

Recomandari S-a aflat adevarul despre afacerea de 125 milioane de dolari. Nimeni nu se astepta la asta

Robotul urias si planurile abandonate

Dar lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de cariera lui din acea perioadă. În încercarea de a-și reface imaginea publică și finanțele în 2005, starul a început să negocieze o serie de concerte rezidente în Las Vegas. Așa cum aflăm dintr-un material amplu publicat marți de Theblast, discuțiile au implicat mai multe corporații și locații, deși în final nimic nu s-a concretizat.

Să fim serioși, ideile erau de-a dreptul fabuloase.

Propunerile includeau chiar și construirea unui robot înalt de 50 de picioare care să tragă cu lasere în timp ce se plimba prin deșert, fiind vizibil direct de la aeroport pentru a promova spectacolul. Numai că roțile acestui mecanism uriaș de revenire s-au oprit, iar atenția s-a mutat spre concertele „This Is It” din Londra, care nu au mai avut loc din cauza morții sale subite în 2009.

Recomandari Nimeni nu se astepta la asta. Ce decizii radicale au luat 7 vedete de top in privinta corpului lor

Febra cumparaturilor si amintirile fanilor

Și pentru că internetul nu uită niciodată, un clip din documentarul „Living with Michael Jackson” (realizat în 2003 de Martin Bashir) a reînceput să circule masiv online. Imaginile îl arată pe artist în Regis Galerie, aflată în interiorul The Venetian Resort Las Vegas, indicând cu degetul absolut toate obiectele pe care dorea să le cumpere. TikToker-ul Chris Sapphire a distribuit recent clipul, adăugând un comentariu care a strâns mii de aprecieri.

„În 2003, în timpul filmărilor pentru «Living With Michael Jackson», Michael Jackson s-a bucurat de un moment de cumpărături acum iconic la Regis Galerie din The Venetian Resort. Amintind lumii că atunci când ești Regele Pop, chiar și o excursie la cumpărături se simte legendară”, a scris Sapphire pe video.

Imediat, fanii au invadat secțiunea de comentarii cu propriile experiențe. Unul dintre ei a povestit cu entuziasm: „Eram în Vegas în acel weekend și l-am văzut la New York Casino, era înconjurat de cinci agenți de securitate, o fată a strigat «Michael te iubesc», el s-a întors și a spus «Și eu te iubesc», am întins mâna și mi-a strâns mâna! Revendicarea mea la faimă, «Am dat mâna cu Michael Jackson»”.

Recomandari Nimeni nu se astepta la asta. Cum a aparut Heidi Klum la Met Gala la 52 de ani

Un alt fan a completat tabloul emoționant: „Eram de fapt acolo în ziua în care Michael a fost acolo și stăteam în acea mulțime. Când a ieșit, am putut să-i spun bună. A trecut chiar pe lângă mine. Amintiri.”

Magia continua pe scena

Dacă ai drum prin Vegas (și pe bune, merită măcar o dată în viață), spiritul lui Michael încă domină orașul. Spectacolul „Michael Jackson ONE” de la Mandalay Bay, pus în scenă de Cirque du Soleil, combină acrobațiile uluitoare cu hituri precum „Dirty Diana”, „Smooth Criminal”, „Thriller” și „Billie Jean”. Nu este un simplu show de imitație, ci o călătorie vizuală complexă.

Pe de altă parte, pentru o experiență clasică, producția „MJ Live” readuce pe scenă coregrafiile electrizante prin intermediul a doi artiști talentați. Jalles Franca și Santana Jackson sunt cei doi performeri care se transformă seară de seară în Regele Pop, purtând costume identice cu cele originale și replicând perfect mișcările care au făcut istorie.