Diana Dors, cunoscută de o lume întreagă drept varianta britanică a lui Marilyn Monroe, s-a stins din viață pe 4 mai 1984. Actrița a pierdut lupta cu cancerul, lăsând în urmă trei băieți și o poveste de viață demnă de un scenariu de film de la Hollywood.

Cifrele vorbesc de la sine.

A avut trei căsnicii, a adus pe lume trei copii cu doi dintre soții ei și a interpretat nenumărate roluri care au transformat-o într-o legendă a cinematografiei.

Viata din spatele reflectoarelor si primele iubiri

Te-ai gândit vreodată cât de greu este să îmbini o carieră strălucitoare cu presiunea vieții personale? Diana, supranumită de fani și de presă „Siren of Swindon”, a cunoscut faima absolută în anii 1960 jucând roluri de seducătoare. Dar, odată cu trecerea deceniilor, și-a schimbat complet stilul actoricesc. Femeia matură a simțit nevoia de altceva și a ajuns să joace în filme mult mai serioase precum Craze, Swedish Wildcats, The Amorous Milkman și Three for All.

Și totuși, viața ei sentimentală a fost cel puțin la fel de tumultuoasă ca rolurile de pe marele ecran. S-a căsătorit pentru prima dată în 1951 cu Dennis Hamilton. El i-a fost și manager, iar ea a rămas alături de el până la moartea acestuia în 1959. Din această primă relație nu au rezultat copii.

Dar inima ei a iubit din nou. S-a recăsătorit rapid cu actorul Richard Dawson, o căsnicie care a durat fix șapte ani, din 1959 până la finalizarea divorțului în 1966. Din această iubire s-au născut primii ei doi fii, Mark și Gary Dawson. Ulterior, actrița a ajuns la altar pentru a treia oară în 1968. De data aceasta alături de Alan Lake, starul din The Avengers, alături de care a rămas până la moartea ei din anii ’80. În timpul acestui ultim mariaj l-a adus pe lume pe cel de-al treilea copil, un alt băiat pe nume Jason Dors Lake.

Destinul baietilor mai mari si misterul averii ascunse

Băieții cei mari au crescut departe de mama lor, o situație deloc ușoară pentru niciun copil. După divorț, Richard a primit custodia băieților, iar Mark și Gary s-au mutat în America împreună cu tatăl lor.

Mark Dawson, născut pe 4 februarie 1960, are acum 66 de ani și este stabilit în principal în SUA, deși s-a născut la Londra. A călcat pe urmele părinților săi celebri și a ales o carieră plină de adrenalină în divertisment. A lucrat ani la rând în spatele camerelor de filmat ca producător de televiziune și scenarist, gestionând inclusiv trupe muzicale cunoscute precum The Iron Maidens. Pe baza datelor furnizate de Hellomagazine, aflăm un detaliu absolut interesant despre el. După ce mama sa a murit în 1984, Mark a petrecut ani de zile încercând să spargă un mesaj codificat și criptat lăsat de aceasta (care se credea că ar debloca averea ei ascunsă).

Fratele său, Gary Dawson, în vârstă de 63 de ani, s-a născut pe 27 iunie 1962 și locuiește în însorita Californie. Și el și-a construit o carieră solidă în lumea showbiz-ului, lucrând ca producător și asistent de producție pentru emisiuni de succes precum Family Feud și Instant Recall. Mai mult, Gary a apărut în mai multe emisiuni dedicate vieții mamei sale, vorbind deschis despre ea și despre copilăria lui. Să fim serioși, nu e deloc ușor să crești cu o asemenea moștenire pe umeri.

Drama mezinului si greutatea pierderii parintilor

Numai că povestea mezinului familiei a luat o turnură extrem de tristă. Jason Dors Lake, născut în 1969, a fost la rândul său actor, apărând în filme și producții de televiziune precum Into the Labyrinth și The Blonde Bombshell.

Iar presiunea și suferința și-au spus cuvântul destul de repede. Bărbatul a luptat toată viața cu alcoolismul, o dependență teribilă despre care se crede că a fost declanșată de moartea mamei sale din cauza cancerului și de decesul tatălui său care a urmat la scurt timp. E drept că traumele nevindecate lasă urme adânci în suflet, indiferent cât de faimos ești.

În 2013, Jason a găsit puterea să fie coautor al unei cărți despre viața mamei sale, iar în 2017 a dezvelit cu emoție o placă albastră în onoarea ei în Swindon. Jason a lăsat în urmă o fiică, pe Ruby Lake, pe care a avut-o împreună cu prima sa soție, Maya Firth. Din păcate, viața lui s-a încheiat tragic și prematur în propriul apartament, în septembrie 2019, la doar câteva zile după ce împlinise vârsta de 50 de ani.