Zilnic dăm click pe zeci de ferestre pop-up care ne cer acordul pe internet. Dar te-ai gândit vreodată ce se întâmplă exact cu informațiile tale atunci când navighezi online și apeși acel buton verde fără să citești?

Ce înseamnă cu adevărat acel accept

La prima vedere, lucrurile par simple și inofensive. Companiile ne spun că folosesc aceste fișiere de date pentru lucruri absolut esențiale funcționării normale a internetului. Mai exact, ei colectează date pentru a „Furniza și menține serviciile Google”.

Și să fim serioase, cine are timp să citească pagini întregi de termeni și condiții când tot ce vrei e să găsești o rețetă rapidă sau o pereche nouă de pantofi? Dar realitatea e că acceptul tău le permite să adune informații vitale din culise. Ei folosesc activ aceste date pentru a „Urmări întreruperile și proteja împotriva spamului, fraudei și abuzului”. si le trebuie pentru a „Măsura implicarea publicului și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și a îmbunătăți calitatea acestor servicii”.

Capcana personalizării și cum te afectează direct

Dacă alegi opțiunea de a „Acceptă tot”, deschizi o cu totul altă ușă către intimitatea ta digitală. Intr-o analiza publicata recent de [SOURCE] ni se explica foarte clar cum funcționează acest mecanism de urmărire. Practic, le dai voie să folosească informațiile pentru a „Dezvolta și îmbunătăți noi servicii”, dar și pentru a „Furniza și măsura eficiența reclamelor”.

Iar aici intervine partea care ne lovește direct pe noi. Când cauți o vacanță din apartamentul tău din București sau te uiți după reduceri la un mall din Cluj, acele căutări dictează exact ce reclame te vor urmări apoi zile în șir pe fiecare site pe care intri.

Pe bune, nu ți s-a întâmplat să cauți ceva o singură dată și să îți apară imediat o reclamă pe tema respectivă? Asta pentru că, odată ce ai dat acceptul complet, ei pot „Afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale” și, bineînțeles, pot „Afișa reclame personalizate, în funcție de setările tale”. Conținutul și reclamele personalizate pot include recomandări și rezultate mult mai relevante, bazate pe activitatea trecută din browserul tău, cum ar fi căutările anterioare.

Ai opțiunea de a spune nu

Numai că povestea nu se termină aici și ai mult mai multă putere decât crezi. Dacă alegi pur și simplu să „Respinge tot”, gigantul tech promite că nu va folosi cookie-urile pentru aceste scopuri suplimentare de marketing agresiv.

O decizie mică, dar care îți redă controlul.

Chiar și așa, conținutul non-personalizat pe care îl vezi va fi influențat de ceea ce vizualizezi în acel moment, de activitatea din sesiunea activă de căutare și de locația ta. Nu scapi complet de bannere. Doar că reclamele non-personalizate nu vor mai fi croite fix pe profilul tău intim, ci se vor baza strict pe locația ta generală. Tot sistemul utilizează datele inclusiv pentru a adapta experiența astfel încât să fie adecvată vârstei, atunci când este relevant.

Cum preiei controlul asupra vieții tale digitale

Ai mereu posibilitatea să selectezi „Mai multe opțiuni”. Acolo vei vedea informații suplimentare (inclusiv detalii tehnice despre setările tale de confidențialitate) și poți gestiona exact ce le permiți să știe despre tine.

Iar dacă simți că lucrurile au scăpat de sub control cu reclamele care te vizează prea direct, poți oricând să vizitezi adresa g.co/privacytools. Navigarea online face parte din rutina noastră zilnică, iar instrumentele de control există exact acolo, la un click distanță, gata să fie folosite oricând dorești să îți cureți amprenta digitală.