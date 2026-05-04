Te-ai gândit vreodată cât de repede se poate nărui visul unei vacanțe perfecte pe malul mării? Ei bine, criza globală a combustibilului de aviație, declanșată după atacurile SUA-Israel asupra Iranului și închiderea Strâmtorii Ormuz, lovește fix în planurile noastre de vară. O turistă pe nume Anne trăiește un adevărat coșmar financiar, iar povestea ei te va pune serios pe gânduri.

Frica de a pierde mii de euro inainte de plecare

„Sunt plină de anxietate.” Așa își începe Anne povestea, fiind doar una dintre multele persoane disperate care văd cum vacanța de familie în Creta, planificată pentru luna iulie cu un grup de 11 persoane, atârnă de un fir de păr.

Femeia explică foarte clar contextul. „Am cumpărat biletele easyJet la începutul lunii ianuarie, cu mult înainte ca Trump să înceapă conflictul cu Iranul”.

Recomandari Ce se intampla cu datele tale cand apesi pe accepta tot. Avertisment pentru utilizatoare

Și de aici începe adevărata dramă financiară pentru ea. „Am plătit hotelului un avans de 6.000 de lire sterline. Restul de 6.000 de lire sterline trebuie plătit la începutul lunii iunie. Dacă nu plătesc diferența, risc să pierd rezervarea și avansul. Îngrijorarea mea este legată de lipsa de combustibil. Cei de la hotel nu mă ajută deloc. Mi-am contactat asiguratorii de călătorie, dar sunt inutili și spun că nu acoperă «actele de război». S-ar putea să intru în panică inutil, dar mă simt atât de expusă financiar în prezent.”

Totuși, regulile privind drepturile pasagerilor aerieni sunt stricte. Dacă o companie anulează zborul, este obligată să ducă întregul grup de 11 persoane pe insula grecească și să îi aducă înapoi acasă, cât mai aproape de programul inițial.

Planul autoritatilor pentru salvarea curselor aeriene

Dar stai puțin, că lucrurile se mișcă la nivel înalt. Într-o analiză publicată recent de Independent se arată că guvernul britanic a pus la cale duminică dimineața un plan menit tocmai să protejeze vacanțele de vară de aceste perturbări majore.

Recomandari Ce se intampla cu datele tale de fiecare data cand intri pe internet. Avertisment pentru romani

Cum vine asta mai exact? Companiilor aeriene li s-a transmis destul de direct că, dacă anticipează o lipsă de combustibil care să ducă la reținerea avioanelor la sol, ar fi bine să anuleze zborurile mai devreme decât mai târziu. Ideea e să evite haosul din ultimul moment de pe marile aeroporturi (inclusiv Londra, Birmingham, Bristol și Manchester), oferind pasagerilor mai multă siguranță. Mai mult, operatorii vor putea face asta fără să își piardă „sloturile” valoroase.

Iar această criză a kerosenului nu rămâne doar o problemă a britanicilor. Când companiile aeriene mari încep să taie din zboruri sau să crească prețurile din cauza lipsei de combustibil la nivel global, românii simt asta direct pe pielea lor când își caută bilete spre aceleași insule grecești, unde costurile de transport pot exploda peste noapte.

Cifrele vorbesc de la sine.

Recomandari Avertisment pentru toti romanii. Ce se intampla cu datele tale cand apesi pe un simplu buton

Pentru destinații populare precum Creta, zborurile în plin sezon rămân profitabile, mai ales că firmele cumpără combustibil în avans la prețuri mai bune. În schimb, guvernul permite comasarea curselor pe rutele cu zboruri multiple în aceeași zi. De exemplu, Lufthansa are 10 zboruri pe zi de la Londra Heathrow la Frankfurt. Anularea câtorva dintre ele în mijlocul verii (când traficul de business e slab) afectează mult mai puțin emoțional și financiar decât tăierea curselor spre plajă.

Solutii radicale tinute inca la sertar

Numai că tăierea curselor de vacanță nu e singura variantă. Există soluții mult mai logice care ar putea fi aplicate.

Să luăm zborurile interne. Chiar e nevoie de 14 zboruri pe zi între Manchester și Londra Heathrow sau de alte o duzină care leagă Newcastle de capitală? Pasagerii care călătoresc în mijlocul zilei ar putea fi mutați foarte ușor pe trenuri (precum LNER, Lumo sau Avanti West Coast). Asta s-ar întâmpla rapid dacă s-ar anula reducerea taxei pe pasagerii aerieni implementată de Rishi Sunak.

Apoi, avem zborurile extrem de lungi. Cursa Qantas Londra-Perth acoperă peste 9.000 de mile și consumă enorm. Dacă acel Boeing 787 ar face o oprire de alimentare în Mumbai (India) sau Colombo (Sri Lanka), s-ar obține o economie de combustibil de cel puțin 15 la sută. Aceeași regulă s-ar putea aplica și pentru rutele din Marea Britanie spre Hong Kong, Tokyo sau Santiago din Chile.

O altă anomalie care trebuie oprită este portița fiscală din Inverness. Pasagerii de la clasa premium economy care își încep călătoria de acolo scapă de taxa pe pasagerii aerieni, în timp ce un călător din Aberdeen plătește 253 de lire sterline. Unii zboară la Inverness pur și simplu doar ca să se întoarcă și să plece într-o călătorie fără taxe!

Exemplul de la varf conteaza enorm

Și ajungem la un punct sensibil (și destul de revoltător, pe bune). Avioanele guvernamentale folosite de miniștri pentru a zbura prin țară și prin lume ar trebui ținute pur și simplu la sol.

Să ne amintim de tentația căreia Liz Truss nu i-a putut rezista pe vremea când era ministru de externe. Ea a ales să ia un avion privat Airbus A321 până în Australia, deși compania Qantas oferea zboruri comerciale perfect bune la orele potrivite.