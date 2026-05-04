Divorțul este deja o furtună emoțională greu de navigat, dar ce te faci când familia fostului partener se întoarce împotriva ta cu toată forța? O femeie a ajuns la capătul puterilor după ce a fost exclusă complet din cercul familial, deși soțul ei a fost cel care a călcat strâmb și a distrus căsnicia.

Ea a descris o situație dureros de familiară pentru multe dintre noi, în care vina este aruncată exact pe umerii celui rănit. „De la divorțul nostru, relația mea cu familia uriașă a fostului meu soț s-a prăbușit. Ei mă învinovățesc pe mine pentru aventura lui! El îi duce pe cei doi copii ai noștri la un prânz mare în familie la care eu nu sunt invitată, lăsându-mă singură, tristă și îngrijorată de efectul asupra copiilor.”

Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, experta Mariella Frostrup disecă această dinamică toxică și oferă o perspectivă proaspătă asupra modului în care ar trebui să gestionăm relațiile cu foștii socri.

Adevărul tău contează cel mai mult

„Există puține provocări ale vieții care ne cer să ne maturizăm mai repede decât divorțul sau separarea”, explică ea de la bun început.

Și chiar așa este. Când lucrurile se destramă, e teribil de ușor să cazi în capcana reproșurilor infinite. „Când lucrurile merg catastrofal de prost într-o căsnicie, este prea ușor să rămâi blocat într-un ciclu de comportament irațional și răzbunător, recriminare și vinovăție.”

„S-ar putea să simți că întreaga fundație a vieții tale se fărâmițează în praf.”

Toată lumea are o părere (mai ales rudele prin alianță). E un fenomen pe care îl vedem des în jurul nostru. „Atât de mulți oameni au păreri și își fac un scop din a se implica. Niciodată nu este acest lucru mai adevărat decât cu socrii! Glumim despre faptul că sunt dificili, dar această relație adesea precară poate deveni de-a dreptul toxică în cazul în care «o mare familie fericită» devine două triburi aflate în război. A lua partea cuiva atunci când un parteneriat se prăbușește este mult prea comun, dar nu face decât să adauge la ciclul vinovăției.”

Dar stai puțin, tu știi ce s-a întâmplat de fapt în intimitatea casei tale. „Încearcă să separi narațiunea lor de realitate. Tu știi ce s-a întâmplat și care este adevărul. Aș spune că este puțin probabil ca el să le fi dat toate faptele.”

Să încerci să le explici tu cum au stat lucrurile? „Nu poți face asta, să fim serioși! O situație de tipul el a zis/ea a zis? Cu soacra ta? Categoric nu! Acceptă că ei încearcă să-și protejeze fiul și să se protejeze pe ei înșiși. Este mult mai ușor să te învinovățească pe tine, ca un fel de mecanism de apărare emoțională. În acest fel, ei pot menține o relație bună cu el.”

Copiii nu trebuie să poarte povara adultilor

Ai fost vreodată pusă în situația de a răspunde cu aceeași monedă? E greu să te abții când simți nedreptatea până în măduva oaselor. „Orice ar spune despre tine, și să fim serioși, probabil că nu este grozav, este necesar ca acest lucru să nu fie repetat în preajma copiilor tăi. Este nedrept și îi va confunda.”

Iar aici trebuie să tragi o linie clară de demarcație pentru binele celor mici. „Cred că este complet adecvat să vorbești calm cu fostul tău soț despre acest lucru, amintindu-i că ultimul lucru pe care oricare dintre voi și-l dorește este să vă răniți descendenții. Nu uita că cei mici se învinovățesc întotdeauna pe ei înșiși.”

„Fii cât mai calmă, iubitoare și neafectată posibil de orice comportament nepotrivit din partea familiei fostului tău soț. S-ar putea să fii tentată să ripostezi la critici. Nu o face. Fii omul mai bun. Dansează step pe terenul superiorității morale. Copiii tăi îți vor mulțumi mai târziu și, apropo, își vor aminti cine s-a purtat frumos.”

Timpul tău liber nu e o pedeapsă

Numai că teoria e una, iar practica te lovește fix în suflet când rămâi singură în casă. „Acestea fiind spuse, este al naibii de greu pentru tine să te simți calomniată.”

„Oricât de nedrept ar fi, nu te gândi la tine ca la o victimă. Rescrie-ȚI narațiunea, nu mai ești cu ticălosul care te-a înșelat, ești iubită de copiii tăi, de familia și prietenii tăi și te așteaptă un viitor luminos, fără înșelat. Îmi imaginez că a trebuit deja să fii curajoasă pentru a trece printr-un divorț. Sapă adânc din nou și descoperă gustul delicios al dreptății.”

În loc să plângi printre patru pereți când copiii sunt la acel prânz familial de duminică, schimbă radical perspectiva. „În loc să stai singură acasă și să plângi după schimbarea circumstanțelor tale, bucură-te de timpul fără copii. Ai grijă de tine și bucură-te de libertatea relativă.”

„Planifică ceva distractiv pentru weekend, vezi-ți familia (dacă vor fi drăguți cu tine), finii, prietenii, rezervă un masaj sau o răsfățare. Dacă ești pregătită, fă pasul și mergi la o întâlnire. Spune-le prietenilor tăi (sau unui consilier) cum te simți, și descarcă-te.”

Uneori, vindecarea vine din lucruri mici, dar extrem de puternice. „Mănâncă mâncare delicioasă. Uită-te la filme înduioșătoare sau de răzbunare. Poate că este timpul să revezi Basic Instinct. Uneori, o scufundare profundă în propriile circumstanțe poate fi eliberatoare. Și apoi mai e ciocolata… Nu e grozavă pentru talie, dar e al naibii de reconfortantă!”