V-ați gândit vreodată cum ar fi să aveți absolut totul la picioare, dar să alegeți să vă ascundeți de lume? Pentru Athina Onassis, acum în vârstă de 41 de ani, singura moștenitoare a averii magnatului maritim Aristotle Onassis, evaluată la miliarde, viața în lumina reflectoarelor nu a fost niciodată o opțiune atrăgătoare. Deși recent a avut o apariție rară la o prezentare de modă din Barcelona, în aprilie, franțuzoaica-grecoaică preferă să își trăiască viața departe de ochii curioșilor.

Povara unei averi colosale

Gândește-te puțin la presiunea pe care o poate resimți un copil. La doar trei ani, Athina a devenit singura moștenitoare a unui imperiu financiar uriaș, după moartea mamei sale, Christina Onassis. O lume întreagă a ajuns să o cunoască drept „cea mai bogată fetiță din lume.”

Iar lucrurile nu au fost deloc simple în copilăria ei.

Tatăl ei, Thierry Roussel, a crescut-o departe de moștenirea ei greacă ortodoxă. Numai că, pe măsură ce a crescut, Athina a început să își accepte rădăcinile și uriașa avere care venea la pachet cu ele. Această tranziție nu a venit fără sacrificii, ducând pana la urma la o înstrăinare de tatăl ei. Dincolo de bani și influență, tânăra a realizat repede că trebuie să își seteze propriile limite pentru a supraviețui emoțional sub greutatea unui nume atât de sonor.

Refugiul în pasiunea pentru cai

Să fim serioși, oricine altcineva în locul ei ar fi putut alege viața de socialită pe care au adorat-o atâția membri ai familiei ei. Inclusiv fosta soție a bunicului ei Aristotle, celebra Jacqueline Kennedy Onassis. Dar Athina a spus pas.

În schimb, și-a îndreptat toată energia către viața de călăreț de sărituri peste obstacole. Ea nu s-a limitat doar la a călări. A devenit o antreprenoare respectată și o patroană dedicată în domeniul ecvestru. Într-o discuție remarcabilă cu revista franceză de echitație L’Eperon din 2013, așa cum a subliniat recent Hellomagazine într-un amplu material biografic, ea a oferit o perspectivă rară asupra deciziei sale de a duce o viață privată.

„Vârtejul social nu a fost niciodată genul meu”, a mărturisit ea cu o sinceritate dezarmantă.

Și a continuat la fel de asumat: „Fiecăruia îi place să trăiască în felul său. Mie îmi place liniștea pe care o avem.” O lecție pură de mindfulness și iubire de sine, pe bune. Când ai curajul să spui nu așteptărilor celorlalți, abia atunci începi să trăiești pentru tine.

O poveste de dragoste cu final neașteptat

La momentul acelui interviu, Athina avea deja aproape un deceniu de căsnicie cu brazilianul Álvaro Affonso de Miranda Neto (cunoscut de apropiați drept „Doda”). Un călăreț de sărituri peste obstacole și dublu medaliat olimpic cu bronz. Cei doi au început să iasă împreună în 2003, moment în care ea a lăsat totul în urmă și s-a mutat la São Paulo, în Brazilia.

S-au căsătorit în 2005, într-o ceremonie ultra-privată la care tatăl ei, Thierry, nici măcar nu a participat.

Dar viața are uneori un mod brutal de a te trezi la realitate. În 2016, cuplul s-a despărțit pe fondul unor rapoarte privind infidelitatea lui Doda. A urmat o bătălie legală complicată pentru proprietatea cailor și a altor bunuri, care s-a finalizat cu un divorț în 2017. În acele momente de vulnerabilitate maximă, avocații ei au emis o declarație tăioasă, care a reflectat clar dorința ei disperată de intimitate.

Limitele sănătoase și respectul de sine

„Doamna Onassis va aprecia respectarea intimității sale în această perioadă de durere profundă”, se arăta în document. Comunicatul a tranșat imediat și problema bunurilor disputate: „Doamna Onassis confirmă că toți caii sunt proprietatea entităților sale sportive ecvestre personale.”

Iar tonul a devenit și mai ferm când a venit vorba despre pretențiile fostului partener.

„Doamna Onassis a făcut tot posibilul pentru a-i face pe plac domnului de Miranda Neto, cu care a fost căsătorită timp de unsprezece ani, permițându-i chiar să folosească calul ei, Cornetto K, în timpul Jocurilor de la Rio din 2016, o oportunitate memorabilă pentru el de a reprezenta Brazilia pe teren propriu,” au explicat avocații. „Doamna Onassis a susținut cariera domnului de Miranda Neto în toți acești ani și este în prezent absolut uimită că el caută acum, în esență, o formă de sprijin.”

Astăzi, rămasă patroană în domeniul ecvestru și antreprenoare dedicată, Athina continuă să își protejeze spațiul personal cu o strictețe de fier. Ultima ei apariție publică la Barcelona demonstrează exact acest lucru. Vine, zâmbește fotografilor, apoi se retrage liniștită înapoi în lumea ei cu cai, departe de orice dramă mondenă.