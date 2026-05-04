Bella Ramsey, starul care a cucerit o lume întreagă în The Last of Us, lasă deoparte scenariile dramatice pentru o cu totul altă provocare. Actorul se alătură distribuției de 21 de vedete din sezonul 2 al emisiunii The Celebrity Traitors, produsă de BBC. Alături de actrița Myha’la din Industry, Ramsey intră într-un joc psihologic intens pentru un premiu uriaș de până la 100.000 de lire sterline, bani destinați exclusiv organizațiilor caritabile.

O schimbare de peisaj fascinantă

Te-ai fi gândit vreodată să-l vezi pe cântărețul James Blunt sau pe actorul nominalizat la Oscar Richard E. Grant într-un joc de trădare psihologică? Ei bine, exact asta se întâmplă acum. Așa cum a ieșit la iveală dintr-un material publicat recent de Theblast, grupul eclectic de celebrități se îndreaptă spre Highlands, mai exact la Ardross Castle din Scoția, unde filmările sunt deja în plină desfășurare.

Din distribuție mai fac parte gazda Love Island UK Maya Jama, jurnalistul și starul social media King Kenny, fosta cântăreață Little Mix Leigh-Anne Pinnock, starul din Miranda Miranda Hart, actorul din EastEnders Ross Kemp și Sebastian Croft din Heartstopper. Gazda emisiunii, Claudia Winkleman, se întoarce pentru a supraveghea haosul din acest spin-off al The Traitors (bazat pe formatul competițional olandez De Verraders).

Recomandari Decizia care schimba totul pentru Athina Onassis. De ce a fugit de o mostenire de miliarde

Reacțiile și așteptările publicului

Sezonul anterior a fost un succes uriaș, atrăgând în medie 14.9 milioane de telespectatori.

Iar producătorii speră, pe bune, să repete această performanță cu noul sezon care este așteptat să debuteze în această toamnă. Numai că fanii sunt extrem de vocali pe rețelele de socializare și nu iartă nicio mișcare. Deși mulți sunt încântați de numele anunțate care vor intra în castel, absența lui Steve Pemberton, starul din League of Gentlemen, a stârnit un val de dezamăgire printre cei care îi anticipau prezența.

Un fan a rezumat perfect situația pe platforma X, scriind exact ce simțeau mulți: „Anunțul pentru noua serie de Celebrity Traitors este un adevărat roller coaster. Cum adică țip de bucurie pentru că Michael Sheen și James Acaster sunt înăuntru, dar și pentru că Steve Pemberton nu este??”

Recomandari Decizia care schimba totul pentru mame. Ce ascund cautarile tale pe internet

Curajul de a alege un alt drum

E drept că nu e deloc ușor să renunți la ceva ce îți aduce faimă garantată. Dar Bella Ramsey, la doar 22 de ani, dă dovadă de o maturitate remarcabilă când vine vorba de alegerile profesionale. Într-un interviu acordat în februarie pentru The Hollywood Reporter, vedeta a explicat destul de clar această nouă direcție pe care o caută.

„Mă îndepărtez cu adevărat de… Adică, de lucruri precum The Last of Us și Game of Thrones”, a mărturisit Ramsey. Deși a descris participarea în acele producții drept o „experiență absolut incredibilă” care a funcționat ca niște „rampe de lansare” perfecte pentru carieră, acum își dorește noi provocări, axându-se pe proiecte care îi stârnesc cu adevărat interesul.

„Acum sunt în această poziție în care înțeleg privilegiul de a putea alege și de a face proiectele care mă interesează, chiar dacă nu au buget. Nu-mi pasă. Așa am făcut mereu în cariera mea”, a explicat actorul cu o sinceritate debordantă.

Recomandari Decizia care schimba totul pentru printul Harry. Conditia pusa de fratele sau

Presiunea de a fi vulnerabil în public

Această nevoie de autenticitate se reflectă și în viața personală, nu doar pe platourile de filmare. În 2023, Ramsey a dezvăluit public că este non-binar, o decizie care a venit la pachet cu ceea ce a numit „un amestec de reacții” din partea publicului larg.

Într-o discuție deschisă cu The Observer, a recunoscut că regretă parțial acea expunere mediatică. „O parte din mine privește înapoi și aș vrea să nu o fi făcut, pentru că nu voiam să devină un titlu de ziar și o chestie uriașă”, a declarat vedeta. Deși acum înțelege perfect de ce o astfel de remarcă a atras atâta atenție mediatică, a recunoscut că la momentul respectiv „nu prea am înțeles asta”.

Până la urmă, limitele personale sunt cele mai importante pentru echilibrul nostru emoțional.

Și uite așa, lăsând în urmă presiunea rolurilor gigantice și a titlurilor de ziar nedorite, Bella Ramsey a fost deja văzută sosind la castelul din Scoția alături de ceilalți concurenți, pregătită să se confrunte cu un joc de televiziune în care încrederea este cea mai rară monedă de schimb.