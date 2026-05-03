Actrița britanică Sarah Parish, ajunsă la 57 de ani, nu se mai ascunde în spatele replicilor învățate pe de rost. Aflată în repetiții la Toynbee Studios din estul Londrei pentru noua ei piesă de teatru, ea a decis să pună cărțile pe masă despre viață, pierderi și realitatea crudă a industriei de divertisment.

Tineretea in lumina reflectoarelor si limitele pe platoul de filmare

Te-ai gândit vreodată cum arăta viața pe platourile de filmare înainte de regulile stricte de azi? Să fim serioși, anii ’90 au fost un fel de Vestul Sălbatic pentru tinerele actrițe. Sarah Parish a devenit cunoscută pentru rolurile ei din „The Holiday” (2006) sau din „The Wedding Date” (2005).

„Femeie englezoaică beată și snoabă, asta sunt eu, fumând”, mărturisește ea râzând. „Nu jucam prea departe de tipologie. Eram la o vârstă la care puteam să filmăm o zi întreagă, apoi să ieșim și să ne îmbătăm, iar a doua zi să ne trezim și să arătăm încă bine. Ceea ce, fireste nu se mai poate întâmpla acum.”

Dar lucrurile deveneau cu adevărat complicate când venea vorba de scenele intime.

De la finalul anilor 40, a început să caute conștient „roluri mai incisive”. Așa a ajuns în serialul „Industry” (HBO/BBC), unde a jucat-o pe Nicole Craig. O descrie direct: „E o prădătoare nenorocită, o grotescă, dar ei scriu acești oameni atât de bine. Nu cedează și spun: «Oh, nu, mai bine punem ceva sentimental,» pentru a ne asigura că Nicole nu este chiar atât de rea. Nimic din toate astea.”

Pentru o scenă intimă cu un actor mai tânăr cu 30 de ani, a apreciat enorm prezența coordonatorilor de intimitate. „În anii nouăzeci, putea deveni destul de ciudat. Regizorul spunea: «Bun, și apoi ajungi la partea asta, și apoi, știi, pur și simplu faceți sex.» Eram ceva de genul: «Sfinte Sisoe.»”, a povestit ea. „Este important ca tinerii actori să se simtă în siguranță, să se simtă susținuți și protejați.”

O lectie de supravietuire si curajul de a spune nu

Iar drumul ei nu a fost deloc unul presărat doar cu succese facile. Crescută în Yeovil, Somerset, a ajuns în Londra la 17 ani, unde vindea lanțuri false de aur și făcea curățenie. Fratele ei, John, este producătorul celebrei artiste PJ Harvey. Sarah își amintește de vizitele artistei din tinerețe: „Nu vorbea prea mult, destul de timidă, destul de retrasă. Dar îmi amintesc că m-am gândit: «E interesantă.»”

Într-un interviu sincer publicat recent de Independent, actrița a recunoscut că a intrat în industrie cu un sindrom al impostorului masiv. „Sunt un impostor, nu ar trebui să fiu aici”, își spunea ea. „Nu provin dintr-o familie faimoasă. Nu sunt din Londra. Nu am mers la o școală de teatru de fițe… Ar fi trebuit să fiu puțin mai încrezătoare că pot să o fac.”

Numai că visul american s-a dovedit a fi un coșmar pe bune. Când a zburat la Los Angeles, a dat piept cu un sexism toxic. „LA este un loc ciudat. Nu simți niciodată că te poți relaxa. Dacă ieși la un restaurant, ar putea fi cineva acolo care ar putea fi regizor. Ești mereu la patru ace. Și am găsit asta foarte dificil. Sunt prin excelență foarte britanică și cred că asta nu ajută.”

Actrița a detaliat atmosfera sufocantă: „Mă simt foarte inconfortabil când mi se ridică osanale în mod fals. Ori de câte ori mergeam acolo, băieții se distrau de minune. Dar toate fetele arătau de parcă urmau să aibă o cădere nervoasă. Și am simțit pur și simplu că era ceva cu adevărat murdar în asta. Am fost atât de bucuroasă să scap.”

Tragedia care a schimbat totul si puterea de a merge mai departe

Dincolo de carieră, viața a lovit-o crunt. Ea și soțul ei, actorul James Murray, și-au pierdut fiica, Ella-Jayne, la doar opt luni. „Trăiești agățându-te cu unghiile. Și apoi s-a terminat.”

Din această durere a luat naștere ceva profund. Au înființat fundația Murray Parish Trust (redenumită acum Imagine This) pentru a sprijini sănătatea mintală a copiilor grav bolnavi.

Când vine vorba de rolurile care au consacrat-o, în seria „W1A” a jucat un director a cărui replică celebră a devenit fenomen: „Da. Nu. Exact.” Apoi a venit thrillerul „Bancroft” din 2017. „A nins foarte, foarte tare cu o zi înainte să fie difuzat”, își amintește ea. „Era ianuarie, nimeni nu avea bani, nimeni nu ieșea în oraș, și apoi a apărut Bancroft și a obținut cifre de audiență uimitoare. A fost incredibil.”

Teatrul ca ultim refugiu intr-o lume digitalizata

Acum, Sarah își alege bătăliile. „Nu știu dacă mai am suficient timp în viață, acum, pentru a face lucruri pe care s-ar putea să nu vreau cu adevărat să le fac. Am poate 20 de ani. Ce vreau cu adevărat să fac? Ce mă va hrăni și mă va face să vreau să mă trezesc dimineața?”

Răspunsul este teatrul. Piesa „Eclipse” explorează drama unui tată aflat pe patul de moarte. „Nu scrie glume. El pur și simplu scrie personaje care sunt reale și recognoscibile într-un mod care devine foarte umoristic. Sper că este amuzant, oricum. Altfel, doar noi ne considerăm amuzanți. Sunt ultimele 24 de ore din viața cuiva. Și este despre cum se comportă familiile unele cu altele în preajma morții, comportamentul urât, comportamentul bun, revelațiile.”

Deși actrița Lesley Manville a criticat spectatorii care filmează, spunând „aplaudați sau nu aplaudați, dar nu ne băgați pur și simplu telefonul în față”, Sarah e mai relaxată. „Trebuie să ai telefonul ca să intri, dar apoi le spui brusc: «Nu, puneți telefonul deoparte.» Înțeleg ce spune Lesley, dar acești oameni au plătit 200 de lire ca să stea în public. Eu cam zic, asta nu este amintirea prețioasă pe care ar trebui să o păstrezi în cap. Este un grup de actori care spun: «Sper că v-a plăcut ce am făcut.» Personal, nu mă deranjează dacă cineva vrea să-mi facă o poză.” Totuși, subliniază că e „de neiertat să îl scoți în timp ce cineva joacă”.

Ceea ce o îngrijorează cu adevărat sunt tăierile de fonduri. Iar această dramă a subfinanțării nu e doar o problemă britanică, ci o realitate pe care o simțim la fel de dureros și în România, unde teatrele independente și proiectele culturale locale se zbat adesea să supraviețuiască, lăsând tinerii fără acces la artă. „Este atât de dăunător pentru viață, pentru modul în care sunt conduse țările, pentru ființele umane. Să iei banii de la arte, singurul lucru de care oamenii au nevoie în vremuri teribile.” Ea avertizează că suferă copiii vulnerabili: „Primele lucruri care sunt eliminate în școli sunt teatrul, muzica și artele. Și dacă nu există debușee pentru ei, ce o să faci? Încă mai cred că este destul de manipulat de clasa de mijloc.”

La final, perspectiva ei asupra viitorului e tăioasă. cum „nimeni nu mai merge cu adevărat la cinema” și cum teatrul oferă acel „sentiment de comunitate de a sta cu alți oameni și de a te bucura de o singură experiență”, a adus în discuție inteligența artificială. „Teatrul ar putea fi ultima noastră șansă de a merge efectiv să vedem o ființă umană. Vin după slujba ta. Vin după slujba mea. Și este terifiant.” Apoi a zâmbit amar: „Suntem cu toții terminați.”