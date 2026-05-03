Dacă ești în căutarea unei scuze perfecte pentru o seară de relaxare pe canapea, cel mai nou thriller de pe Netflix s-ar putea să fie exact ce ai nevoie. Charlize Theron și Taron Egerton fac echipă în „Apex”, o poveste extrem de tensionată care te va ține cu sufletul la gură timp de puțin peste 90 de minute.

O vacanță transformată în coșmar

Povestea începe destul de abrupt, cu Sasha (personajul lui Theron) și soțul ei, Tommy, interpretat de Eric Bana. Cei doi escaladează stâncile din Norvegia pe o vreme absolut groaznică. Și, ca să fim serioși, fanele lui Eric Bana nu vor avea prea mult timp să-l admire, pentru că actorul iese rapid din peisaj, lăsând-o pe Sasha, la propriu, atârnând.

Cinci luni mai târziu, lucrurile iau o întorsătură și mai sumbră.

Sasha conduce singură prin Australia pentru a împrăștia cenușa lui Tommy în țara lui natală. Se oprește la o benzinărie să cumpere o hartă care să o ghideze spre zona izolată pe care o caută, moment în care dă peste Ben (Taron Egerton). La prima vedere, băiatul pare de treabă și o ajută cu indicații. Iar de aici, alarmele oricărei fane de filme horror încep deja să sune. clar când ajunge în sălbăticie, Sasha dă fix peste Ben. Doar că acum tânărul binevoitor s-a transformat brusc într-un psihopat criminal care îi ordonă să fugă pentru a o putea vâna.

Când supraviețuirea devine un joc periculos

Deși Sasha pare să îi scape inițial, Ben o găsește de fiecare dată cu o lejeritate imposibilă, amintind de personajul Michael Myers. Până la urmă, o prinde în peștera lui, locul unde se află cadavrele victimelor anterioare.

Așa cum aflăm dintr-o recenzie publicată recent de Theblast, filmul este destul de predictibil, dar scenele de urmărire sunt solide și acțiunea nu trenează deloc. Egerton își îmbrățișează complet latura întunecată, oferind un contrast perfect pentru interpretarea directă a lui Theron. Te-ai gândit vreodată cum ar fi să te afli într-o cursă pe viață și pe moarte în mijlocul pustietății? Adevărata vedetă a filmului este cinematografia australiană, care face experiența vizuală mult mai captivantă.

Curajul de a-ți depăși limitele

Dar ceea ce impresionează cu adevărat (dincolo de poveste) este dedicarea lui Charlize. La 49 de ani, actrița continuă să își facă propriile cascadorii, o dovadă pură a forței feminine pe care o admirăm atât de mult. La prezentarea Netflix din 14 mai 2025, vedeta a dezvăluit detalii din culise.

„Echipa noastră a livrat un film cu adevărat solid, iar subsemnata a făcut câteva cascadorii și acțiune, uneori fără ham. Nu-i spuneți lui Netflix”, a povestit ea cu umor.

„Este de fapt un miracol că sunt aici astăzi. «Apex» s-a încheiat abia acum vreo săptămână, așa că sunt proaspăt coborâtă de pe munte. Încă mai am puțin pământ australian sub această manichiură drăguță, iar cizma mea drăguță ascunde un deget de la picior fracturat, și aș putea continua la nesfârșit, dar nu o voi face”, a adăugat actrița.

O experiență dusă la extrem

Numai că efortul fizic uriaș nu este deloc o noutate pentru ea. Pe bune, chiar nu ai cum să nu o admiri. Încă din 2017, Sam Hargrave, coordonatorul de cascadorii pentru pelicula „Atomic Blonde”, declara pentru revista PEOPLE: „Întreaga echipă de cascadori a fost foarte plăcut surprinsă de abilitatea ei fizică generală. A fost extrem de dură; și-a făcut singură 95 la sută din toate luptele.”

Regizorul Baltasar Kormákur a lăudat și el distribuția în luna februarie, vorbind cu cei de la Tudum.

„Să lucrez în terenurile accidentate și frumoase din Australia cu trei dintre cei mai talentați și dedicați actori din lume, Charlize Theron, Taron Egerton și Eric Bana, este o asemenea bucurie, chiar și atunci când îi trec prin furcile caudine în această poveste unică de supraviețuire”, a explicat acesta la momentul respectiv.

Pentru actriță, filmările au reprezentat „una dintre cele mai incredibile experiențe din viața mea”. Ea a mărturisit deschis despre intensitatea proiectului: „De fapt, nu am crezut niciodată că voi reuși să depășesc acțiunea pe care am făcut-o în «Old Guard 2», care apare în câteva săptămâni. Întorcându-mă la faptul că aproape am murit, sunt cu adevărat mândră să împărtășesc o mică parte din acest film mamut la care am avut ocazia să lucrez și trebuie să spun că am fost foarte norocoasă să lucrez alături de foarte talentatul Taron Egerton.”

Între timp, platforma de streaming continuă să lanseze producții intense, lăsând în urmă eșecuri răsunătoare precum „Thrash”, un thriller absurd cu Phoebe Dynevor care implică o naștere în ape infestate de rechini.